Supply Chain Financing wird gern als strategisches Instrument zur Incentivierung und Bindung von Lieferanten eingesetzt. Was liegt also näher, als Partner zum Aufbau nachhaltiger Lieferketten zu motivieren? Durch frühzeitige Zahlungen erhalten Lieferanten die notwendige Liquidität, um ihre Produktion aufrechtzuerhalten und zugleich in nachhaltige Prozesse, Produkte und Sublieferanten zu investieren.

Wenn Einkäufer eine zinsgünstige Finanzierung beispielsweise an die CSR- und Nachhaltigkeitsperformance ihrer Lieferanten koppeln, können sie positive Anreize für die Umsetzung fairer und umweltfreundlicher Geschäftspraktiken schaffen. Dies motiviert Lieferanten zu Investitionen in Nachhaltigkeitsinitiativen, da sie direkt von verbesserten Zahlungsbedingungen profitieren und durch die verbesserte Nachhaltigkeitsperformance Wettbewerbsvorteile gegenüber Mitbewerbern erzielen können.



Ein weiterer Vorteil von Supply Chain Financing ist die Verbesserung der Transparenz in Lieferketten. SCF-Lösungen sind in der Regel Bestandteil digitaler Source-to-Pay-Plattformen oder sind in diese integriert. Sie können große Datenmengen analysieren und erlauben Einblicke in Ausgaben, Produktkategorien und Zahlungsprozesse.

Außerdem können sie CSR- und Risikodaten von externen Drittanbietern integrieren und nach selbst definierten Kriterien auswerten. Die so geschaffene Transparenz ermöglicht es Einkäufern, die Praktiken ihrer Lieferanten jederzeit zu prüfen, Fortschritte zu messen und diese gemeinsam zu verbessern.

Darüber hinaus können Einkaufsorganisationen die gewonnenen Erkenntnisse nutzen, um gezielt Lieferanten auszuwählen, die sich für Nachhaltigkeit und faire Arbeitsbedingungen engagieren sowie Partner mit Verbesserungsbedarf identifizieren. Sie tragen also durch Implementierung und Nutzung von Supply Chain Financing aktiv zur Verbesserung der sozialen und ökologischen Performance innerhalb ihrer Lieferketten bei.

Dieser Ansatz erleichtert die Umsetzung von Regularien wie das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) oder die Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) der EU enorm.