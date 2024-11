In einem Jahr, das von politischen Wahlen und einer Zunahme an Cyberangriffen geprägt war, standen Unternehmen vor der Herausforderung, ihre digitalen Systeme zu sichern. Angriffe auf IT-Infrastrukturen gefährdeten globale Lieferketten und führten zu Unterbrechungen bei Transport und Produktion. Die Plattform identifizierte potenzielle Bedrohungen frühzeitig, indem es auf Schwachstellen in Netzwerken hinwies und präventive Maßnahmen vorschlug. Diese Unterstützung ermöglichte es den Unternehmen, ihre Cybersicherheitsmaßnahmen zu verstärken und Risiken zu minimieren.