Mit 123 Milliarden Tonnenkilometern im Jahr 2021 hatte Deutschland den mit Abstand größten Anteil an der Eisenbahngüterverkehrsleistung in der EU. Das entspricht 30,8 Prozent des EU-Gesamtwertes (ohne Belgien). Polen (13,4 Prozent des Gesamtwertes) und Frankreich (neun Prozent) weisen die nächstgrößten Anteile an der Eisenbahngüterverkehrsleistung auf.



In Irland wurde 2021 der gesamte Eisenbahngüterverkehr im innerstaatlichen Verkehr abgewickelt. Am anderen Ende der Skala lag der Anteil des innerstaatlichen Verkehrs am Eisenbahngüterverkehr (in Tonnenkilometern) in Griechenland bei 0,7 Prozent.

Von den EU-Mitgliedstaaten verzeichneten die Niederlande mit 61,1 Prozent (verladene Güter) und Estland mit 72,7 Prozent (entladene Güter) die höchsten Anteile des grenzüberschreitenden Eisenbahngüterverkehrs. Mehr als vier Fünftel (82,3 Prozent) des Eisenbahngüterverkehrs in Dänemark waren Transitverkehr, mehr als doppelt so viel wie der nächsthöchste Anteil in Ungarn (40,0 Prozent). Die Verkehrsleistung im Eisenbahngüterverkehr in Griechenland nahm zwischen 2011 und 2021 um 64,5 Prozent zu und verzeichnete damit den stärksten relativen Anstieg unter den EU-Mitgliedstaaten. Acht Mitgliedstaaten meldeten für 2021 weniger Schienengüterverkehr als zehn Jahre zuvor. Die stärksten Rückgänge verzeichneten Estland (-66,1 Prozent) und Lettland (-65,6 Prozent).