Für einen der weltweit führenden Automobilhersteller hat Leogistics das leogistics Yard Management System an einem wichtigen Produktionsstandort in Mexiko erfolgreich aktualisiert. Die Umstellung von YM 1.0 auf YM 3.0 führte zu erheblichen Performance-Verbesserungen. So wurde beispielsweise die Verarbeitung des „Gate-In Trailer Documents“ um das Zehnfache beschleunigt. Auch die Neuzuordnung von Hostler-Bewegungen sowie deren Erstellung laufen nun sechs- bzw. neunzehnmal schneller. Die Lösung ist zudem zukunftsfähig und kann auch die geplanten Erweiterungen am größten Produktionsstandort des Kunden in den USA, wo der tägliche Wareneingang von 1.500 auf 2.000 Trailer erhöht werden soll, maßgeblich unterstützen.