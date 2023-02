Nach der Produktion werden die Norbord-Platten auf Paletten gestapelt und in Schutzfolie verpackt. Die Informationen über die Paletten, die OSB-Platten und ihren Standort im Lager sind im ERP-System gespeichert. Die Etiketten werden gedruckt, auf die betreffenden Paletten aufgebracht und eingescannt. Früher wurden die Etiketten im Voraus gedruckt. Die Gabelstaplerfahrer mussten dann jedes Mal aus der Kabine aussteigen, um die Etiketten von Hand auf die Paletten zu kleben und einzuscannen.

Um den Prozess zu automatisieren, entschied sich Norbord für ZetesAtlas, eine integrierte Lösung zur Identifizierung und Serialisierung. Nachdem die Paletten in Folie verpackt werden, bringt die Maschine – immer an derselben Stelle – das Etikett an und scannt automatisch den Barcode mit Lagerstandort und Chargennummer. Dann sorgt ZetesAtlas dafür, dass die Palette in der Warehouse Management-Software von Norbord korrekt angezeigt wird. Der Gabelstaplerfahrer gibt die Lagerstandorte nur einmal zu Beginn seiner Schicht ein. Nachdem die Palette gescannt wurde, wird sie an den vorgesehenen Standort im rund 40.000 Quadratmeter großen Lager gebracht.