“Cross Border E-Commerce hat durch die Coronakrise kräftige Zuwachsraten erfahren. Manche Märkte bieten allerdings bessere Bedingungen für den grenzüberschreitenden Handel als andere”, sagt Thomas Hagemann, Gründer und Co-CEO von Seven Senders. Die Delivery-Plattform für den internationalen Paketversand hat sich in einer Studie deshalb angesehen, welche der dreizehn umsatzstärksten Märkte die beste Versandlogistik bietet.



“Mit dem Cross-Border Consumer Index wollen wir eine Orientierung darüber bieten, in welchen Märkten besonders viele Konsumenten im Ausland einkaufen. Er soll Online-Händlern dabei helfen, den richtigen Markt, die richtigen Bedingungen und die richtige Versandinfrastruktur für ihr Geschäft zu finden", so Hagemann.



Dabei hat Seven Senders Österreich als "Top-Markt" identifziert. Demnach mache eine sehr gute Balance aus einem leistungsfähigen Postsektor, einer Konsumentenlandschaft, die gern bei Händlern im Ausland bestellen und das europaweit dichteste Netz an Paketannahme- und Abholstationen Österreich zum Markt mit der besten Versandlogistik für den E-Commerce.



Österreich biete dabei 96 Paketshops- und Stationen pro 100.000 Einwohner, der europäische Durchschnitt sind 34 Paketshops pro 100.000 Einwohner. 75 % der Österreicher kaufen bei Händlern. Der Weltpostverband bewertet die Qualität des österreichischen Postsektors mit 95 von 100 Punkten.



Deutschland befinde sich laut Seven Senders im guten Mittelfeld: Grundsätzlich verfüge Deutschland über leistungsfähige Versandinfrastrukturen. Vom Weltpostverband gebe es für Deutschland deshalb auch eine Bewertung mit 94 von 100 möglichen Punkten. Großen Nachholbedarf ortet Seven Senders beim Service, wie insbesondere der Europavergleich zeigt. Konsumenten aus Deutschland stehen lediglich 17 Paketannahmestellen und Abholstationen pro 100.000 Einwohner für das Management von Paketempfang und Rücksendungen zur Verfügung – die Hälfte des europäischen Durchschnitts. Cross-Border Händler stehen in Deutschland außerdem vor der Herausforderung, dass deutsche Verbraucher Shops im Inland bevorzugen. Nur 37 % der deutschen Konsumenten kaufen auch im Ausland.



Im Cross-Border Consumer Index Gesamtranking bietet dabei Luxemburg die größte Balance aus konsumfreudigen, digital-affinen Konsumenten und sehr guter Versandinfrastruktur. 86 Prozent der kaufkräftigen Luxemburger shoppen regelmäßig bei Online-Händlern im Ausland. Dementsprechend viele Pakete sind unterwegs. Jeder Einwohner empfängt und verschickt etwa 17 Päckchen im Jahr. 40 Abholstationen pro 100.000 Einwohner stehen zur Verfügung. Eine weniger ausgewogene Balance bieten Italien und Portugal, die das Gesamtranking abschließen. Gründe sind, eine vergleichsweise wenig belastbare Versandinfrastruktur und relativ zurückhaltende Konsumenten.