Am Tag, an dem der erste Lockdown in Großbritannien im März 2020 angekündigt wurde, ging die 80.000 m2 große Anlage in Betrieb. „Eine schnelle und reibungslose Auftragsabwicklung ist entscheidend für ein großartiges Einkaufserlebnis. Deshalb haben wir genau darauf bei der Auswahl der hochautomatisierten Technologie für Skygate den Fokus gelegt“, berichtet Phil Hackney, Chief Operating Officer bei The Very Group. „Während der gesamten Pandemie konnten wir durch die Knapp-Technologie ein sehr hohes Auftragsvolumen abarbeiten. Zusätzlich haben wir nun zum ersten Mal alle Kleidungs- und Schuhretouren unter einem Dach, wodurch wir sehr gut für zukünftiges Wachstum gerüstet sind.“

Trotz des hohen Zuwachses an Aufträgen im ersten Jahr konnte Skygate die Leistung erbringen, die von Very gefordert wurde. Die automatisierte Kommissionier-, Sortier- und Verpackungslösung von Knapp ermöglicht eine Fertigstellung der Aufträge für den Versand innerhalb von 30 Minuten, was in den Distributionszentren von Very früher ungefähr vier Stunden in Anspruch genommen hat. Der bisher schnellste Auftrag, eingegangen im Juli 2021, wurde in nur 17 Minuten versandbereit gemacht.

Im rund um die Uhr betriebenen Distributionszentrum Skygate wurden seit seiner Inbetriebnahme über 40 Millionen Artikel bearbeitet. Darüber hinaus gibt es noch Potenzial für zukünftige Erweiterungen. Die Effizienz der Prozesse in der Anlage sowie die Zusammenlegung von drei Standorten zu einem einzigen Kommissionier- und Retouren-Zentrum ermöglicht Effizienzeinsparungen von jährlich bis zu 30 Mio. Euro für The Very Group. Durch die zentrale Lage von Skygate in Großbritannien in Kombination mit dem Güterbahnhof am Standort, kann Very weit über eine Million Straßenkilometer pro Jahr einsparen.