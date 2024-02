Die Saudi Airport Exhibition in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad zählt zu den wichtigsten Messen für Flughafenentwicklung. Die im Rahmen der Ausstellung verliehenen Airport Excellence Awards würdigen globale Lieferanten und Zulieferer für Innovationen, Technologien und Ideen, die dazu beitragen, den Flughafenbetrieb zu optimieren, das Passagiererlebnis zu verbessern, den Umsatz zu maximieren oder die Nachhaltigkeit voranzutreiben.



In der Kategorie „Ground Support Solutions“ sicherte sich Dimos mit dem vollautomatisierten Pallet-Mover Intrac einen Award für sein intelligentes Handling von ULDs. Seit Einführung des AGVs Ende 2021 ist dies bereits die dritte Prämierung. „Wir sind stolz und dankbar – ohne die tägliche Leidenschaft unserer Teams wäre diese Auszeichnung undenkbar“ resümiert Martin Bremen, Managing Director von Dimos FZCO in Dubai, als er den Preis entgegennahm.



Mit einer Traglast von bis zu 7 Tonnen transportiert der Intrac Container bis zu einer Größe von 10 Fuß und bietet einen nie dagewesenen Automatisierungsgrad. Damit ist er im Bereich Air Cargo einzigartig. Durch die Anbindung an das im Flughafen-Terminal verwendete WMS transportiert der Intrac Luftfrachtcontainer und vergleichbare Ladungsträger im Innenbereich autonom, arrangiert Lager- und Staging-Bereiche im Voraus und lagert die ULDs bei Bedarf in einem flexiblen Bereich. Mit seiner 360°-Lenkung ist er besonders wendig und kann die Lagerkapazitäten um bis zu 50 Prozent erhöhen.