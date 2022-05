Allergosan setzt auf Grazer Lagerlogistik-Startup Call a box

Der Selfstorage-Bereich wächst stetig, gerade im urbanen Raum sind zukunftsfähige Lösungen für private Haushalte wie auch für KMU gefragt. Das Start-up Call a box adressiert genau dies und fügt Hol- und Bringservice hinzu. Einzulagernde Gegenstände werden beim Kunden abgeholt und bei Bedarf jederzeit am nächsten Werktag wieder geliefert. Die Lagerverwaltung kann der Kunde ganz bequem digital selbst übernehmen.



"Durch das starke Wachstum des Institut Allergosan stoßen wir in unserem Headquarter in Graz platztechnisch bereits an unsere Grenzen. Mit call a box haben wir einen seriösen Partner gefunden, der für uns die Einlagerung von Archivunterlagen und vielem mehr übernimmt. Durch den Hol- und Bringservice entsteht für meine Mitarbeiter kein Mehraufwand und wir können uns auf Forschung und Produktentwicklung konzentrieren", kommentiert Allergosan-CEO Anita Frauwallner.



„Die Selfstorage-Branche verändert sich, neben der hohen Flexibilität rücken Nachhaltigkeit und Digitalisierung in den Vordergrund. Wir sind stolz, hier bereits einen Schritt voraus zu sein. Der gesamte Prozess läuft bei uns digital ab", ergänzt call-a-box-Geschäftsführer Thomas Puza.