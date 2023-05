„Dilos ist eines der wenigen Lagerverwaltungssysteme auf dem deutschen Markt, die sich für den Umgang mit Gefahrstoffen eignen. Die Einlagerung erfolgt zum Beispiel konform der TRGS510, die die gesetzlichen Vorgaben regelt, nach denen Gefahrstoffe zusammen in einem Brandabschnitt gelagert werden dürfen. Zusammen mit der breiten Palette an weiteren Funktionen fiel uns die Entscheidung leicht.“



Dilos komme dabei als Komplettpaket und werde bei der Implementierung auf die individuellen Anforderungen des Kunden abgestimmt, so Remira. Dabei stehen viele verschiedene Funktionen, wie die beleglose Lagerführung, eine intuitive Datenverarbeitung mit der darauf abgestimmten Hardware oder eine prozessübergreifende Transparenz zur Verfügung.



Darüber hinaus profitiert besonders der Logistikdienstleister von Features wie der Schmalgang-Steuerung mit mehrstufiger Transportabwicklung, einer vereinfachten Zollabwicklung, der Frachtführeranbindung via Versandsoftware, definierten Kommissionierzonen und unterstützten Ein- und Auslagerstrategien sowie Nachschub-Logiken für die verschiedenen Lagerbereiche.



Dilos lasse sich außerdem in jede Systemlandschaft integrieren. Sowohl die Anbindung an alle gängigen Warenwirtschaftssysteme als auch an die ERP-Systeme von Kunden der jeweiligen Logistikdienstleister würden von Dilos problemlos umgesetzt. Für in-Time soll die Software künftig zusätzlich die avisierten Wareneingänge simulieren und im Dashboard darstellen, sodass die Mitarbeiter noch vor dem Wareneingang eine qualifizierte Aussage über den Gefahrstoff im Lager treffen können.



Eine wichtige Funktion in Dilos sei ist die Mengenschwellen-Überwachung, so Remira. In-Time nutzt dieses Feature mit dem übersichtlichen Dashboard, um die Verordnungen 4. BImSchV und 12. BImSchV einzuhalten. Zusätzlich zu der 4. und 12. BImSchV gibt es für Gefahrenhinweise, kurz H-Sätze, die außerhalb dieser Normen laufen, behördlich festgelegte Mengenschwellen, die Dilos überwachen muss und kann.



„Dilos prüft für uns, welche Stoffe zusammen lagern dürfen und wo die jeweiligen Mengenschwellen liegen. Darüber können wir auch die Mengenschwellen in den Brandabschnitten hinterlegen, um nur die erlaubte Menge an Stoffen in den jeweiligen Bereichen und insgesamt am Standort lagern zu können. Sobald Überschreitungen drohen, werden wir von Dilos gewarnt und können entsprechend gegensteuern“, erklärt Jonas Gienow. Zudem exportiert Dilos bei In-Time täglich einen Bericht mit den Gefahrstoffbeständen je Bereich an die örtliche Feuerwehr, sodass diese immer auf dem aktuellen Stand ist.

