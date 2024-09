SSI Schäfer wird die Kommissionierleistung von Scalpers durch die Integration von 26 Rackbots in das Distributionszentrum der sevillanischen Modemarke verbessern. Innerhalb der Lösung, die in zwei Phasen realisiert wird, stattet SSI Schäfer das Lager mit insgesamt 100.000 Stellplätzen für Kartons und zwei Kommissionierstationen aus. Die Kommissionierstationen sind mit einem Put-Wall System sowie Pick to Light Bedienerführung mit jeweils acht Positionen organisiert und ermöglichen einen Durchsatz von 250 Kartons pro Stunde bei der Ein- und Auslagerung.



In der ersten Phase des Projekts, die im August 2024 in Betrieb ging, wurden zunächst zwölf Rackbots integriert, die Kartons aus zehn Meter hohen Regalen mit 20.000 doppeltiefen Stellplätzen für 600 x 400 x 400 mm große Kartons heraus kommissionieren.



In der zweiten Phase des Projekts wird die Kapazität des Distributionszentrums um weitere 40.000 doppeltiefe Stellplätze erhöht. Zusätzlich werden 14 weitere Rackbots aufgenommen, mit deren Hilfe man künftig mehr manuelle Prozesse ersetzen und die steigenden Logistikaufgaben bewältigen wird, die sich aus dem starken Umsatzwachstum des 2007 gegründeten Unternehmens ergeben.