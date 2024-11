Reuter hat 1986 als klassischer Handwerksbetrieb mit nur einem Lehrling gestartet, schnell folgte die Spezialisierung zum Bad- und Sanitärfachhändler. Bereits 2004 startete Reuter mit dem Online-Verkauf, im Onlineshop sind heute mehrere Hunderttausend Artikel von über 250 Marken sofort verfügbar – das Sortiment reicht von Dichtungen bis hin zu Badewannen. Mittlerweile gehört Reuter zu den größten Fach- und Onlinehändlern für Bad und Leuchten in Europa.

Das Unternehmen war auf der Suche nach einer automatischen Lagerlösung, die mit den wechselnden Anforderungen eines Omnichannel-Vertriebs am zentralen Logistikstandort in Mönchengladbach-Rheindahlen mithalten kann. Schon vor zehn Jahren hat Reuter Fortna mit der Konzeptplanung für die Zentralisierung der Logistik am Standort beauftragt, seitdem vertraue das Unternehmen hinsichtlich der Logistikentwicklung "auf die Kompetenz des Teams um Projektleiter Michael Geisinger. Denn es ist vor allem die Logistik, die durch unser rasantes Wachstum immer wieder auf dem Prüfstand steht und kontinuierlich angepasst werden muss", erklärt Volker Titzkus, Head of Supply Chain Management und Procurement bei Reuter.

Mit dem aktuellen Projekt schafft Reuter zusätzliche Kapazitäten für das Online-Geschäft und trägt damit den stetig steigenden Anforderungen an Liefergeschwindigkeit und Einkaufserlebnis auf Kundenseite Rechnung. Eine Neuplanung an einem zentralisierten Standort mit sinnvoll eingesetzter Automatisierung war die Lösung.

„Nach der Grunddatenermittlung und der Definition sämtlicher Planungsparameter entwickelten wir ein integriertes Gesamtkonzept, das durch optimierte Prozesse und gezielt ausgesuchte Automatisierungsmaßnahmen nicht nur die aktuell benötigte Flexibilität und Kapazität liefert, sondern auch die nächsten Wachstumsschritte des Unternehmens logistisch unterstützen kann. Herzstück der Logistik ist ein vollautomatisches Hochregallager (HRL) mit Ware-zur-Person-Arbeitsplätzen und automated guided vehicles, kurz AGVs “, erklärt Michael Geisinger, Solution Architect Senior Manager bei Fortna.