Insgesamt 20 Millionen Euro investiert die Privatbrauerei Zwettl in den nächsten zwei Jahren - das größte je getätigte Investment, wie es aus dem Unternehmen heißt. Der Löwenanteil fließt dabei in eine moderne Abfüllanlage, ein kleinerer Teil in die Logistik.



In diesem Jahr soll der gesamte Logistikbereich in ein Gebäude, in dem sich auch der zum Unternehmen gehörende Weinhandel „Hauptsache Wein“ befindet, an den Zwettler Stadtrand verlagert werden. Dazu wird die bestehende Fläche um eine Verladehalle erweitert. Die dafür anfallenden Kosten sind mit drei Millionen Euro veranschlagt. „Defacto bündeln wir unsere Logistikströme auf 8.700 m² an einem Ort“, so Logistikleiter Franz Kolm, der bereits für diesen Herbst die Umsiedelung plant.



Mit 17 Mio. Euro fließt der Löwenanteil der Investitionen in eine hochmodernde Abfüllanlage, die 2025 auf dem Gelände der Brauerei – in der aktuell noch für Logistik genutzten Halle – aufgestellt wird. Zug um Zug erfolgen die Zentralisierung der Logistik sowie die Neuerrichtung der Anlagen – bei laufendem Betrieb. „Hier greifen viele verschiedene Zahnräder ineinander. Die Planung beschäftigt uns bereits seit Sommer 2022 – die Inbetriebnahme der neuen Abfüllanlage ist für Sommer 2025 geplant.“