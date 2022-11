Die Polytec Gruppe ist als heimischer Automobilzulieferer und Kunststoffverarbeiter bekannt und versorgt Kunden wie etwa Volkswagen, BMW, Audi und Porsche unter anderem mit Kunststofflösungen. Im Rahmen einer Digitalisierungsoffensive plante das Unternehmen, die bestehenden R/3- und Non-SAP-Systeme mit SAP S/4HANA zu ersetzen. „Im Zuge dessen haben wir für unser SAP S/4HANA-System ein Template entwickelt, welches unsere definierten Standardprozesse in einem fiktiven Werk darstellte. Neben der Umstellung war es für uns wichtig, die neuen Funktionalitäten einfach auch für zum Beispiel einen Staplerfahrer auf den Shopfloor bringen. Da gibt es verschiedene Lösungen, die unterschiedlich komplex und natürlich auch teuer sind“, erklärt Projektleiter Harald Schimpelsberger, Head of Corporate ERP der Polytec Gruppe.



Die Lösung sollte für mobile Geräte mit unterschiedlichen Maßen geeignet sein: Sowohl für größere Industrie-Tablets, die fix am Stapler montiert sind, als auch für Handhelds mit kleinerem Display. „Es war uns auch noch wichtig, dass wir Hardware-unabhängig bleiben“, definiert Schimpelsberger die weiteren Anforderungen, „das heißt, dass das System auch weiterhin läuft, wenn wir zukünftig Hardware eines anderen Herstellers einsetzen wollen.“

Auch das Warehouse Cockpit von SRB wurde angeboten und präsentiert. „Eine App für mobiles Lagermanagement, die in SAP S/4HANA integriert und sowohl an das SAP Warehouse Management (SAP WM) als auch an das SAP Extended Warehouse Management (SAP EWM) angebunden werden kann“, erklärt Romeo Beck, Teamlead Warehouse Management bei SRB und Projektverantwortlicher. Damit können sowohl Transportaufträge verwaltet, Lagerbestände gemanagt, Lieferungen kommissioniert als auch Inventur gemacht werden. Und alles direkt am Shopfloor, digital und in Echtzeit. Einfach, schnell, fehlerfrei und ohne Medienbrüche. „Mir hat gleich zu Beginn sehr gut gefallen, dass es eine sehr schlanke Lösung ist, die aber vor allem auch nativ in SAP angesiedelt ist und mit Fiori-Apps arbeitet, um eben auch die Mobilität und die UI5-Technologie auf den mobilen Geräten im Shopfloor zu garantieren“, erklärt der Projektleiter. Innovative Lagerverwaltung eben.



Im Vergleich etwa zur Lösung von SAP, die sowohl in der Einführung als auch in der Handhabe für die Anforderungen der Polytec Gruppe zu komplex war, sei das SRB Warehouse Cockpit eben sehr schlank und brachte auch die Erweiterung der Standardfunktionalitäten, die für das Unternehmen von Interesse waren. „Das sind die Punkte Arbeitsvorrat für Transporte und deren Quittierung, manuelle Umlagerung, Bestandsanzeige und auch die beleglose Inventur“, konkretisiert Schimpelsberger. „Für uns war auch das Lizenzmodell sehr interessant, und das zusammen war ein Paket, das letztendlich den Ausschlag gegenüber den Konkurrenzprodukten gegeben hat.“