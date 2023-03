Als zentraler Warenspeicher bildet das OSR Shuttle Evo das Herzstück der effizienten Fulfillment-Prozesse im Distributionszentrum von Victorinox. Das OSR Shuttle Evo verfügt über 38.500 Stellplätze. Behälter, Kartons und Kartons auf Trays können in dem Regalsystem mehrfachtief gelagert werden: Die Ladehilfsmittel können Abmessungen bis zu 800 x 600 x 400 mm haben und mit Ladegut bis 50 Kilo befüllt sein.

Optimale Lagerstrategie und Überblick über Warenbestand mit KiSoft



Die Software KiSoft behält den Überblick über alle Artikel im Lager – sie koordiniert und optimiert die Fahrbewegungen der Shuttles und der Lifte. Pro Stunde können 1.700 Ein- und Auslagervorgänge durchgeführt werden. Auch die Einlagerungsstrategie übernimmt KiSoft: Hier wird vor allem auf maximale Warenverfügbarkeit und Lagerdichte geachtet. KiSoft berechnet für jeden der Artikel den idealen Lagerort, um eine optimale Warenverfügbarkeit sicherzustellen. Durch den Einsatz von KiSoft erreicht Victorinox auch einen transparenten Überblick über den gesamten Lagerbestand – dies war eine zentrale Anforderung des Gesamtprojektes.



Halbautomatisiertes Paletten-Hochregallager integriert in KiSoft



In einem halbautomatisierten Paletten-Hochregallager, das mit Schmalgangstaplern betrieben wird, befindet sich Platz für 10.000 Paletten. Der Nachschub für das OSR Shuttle Evo wird automatisch aus dem Paletten-Hochregallager über KiSoft angefordert. So ist sichergestellt, dass immer die richtigen Waren zur richtigen Zeit für die Kommissionierung zur Verfügung stehen.



Software-gesteuerte Kommissionier-Prozesse optimieren Qualität und Leistung



Angeschlossen an das Lagersystem OSR Shuttle Evo befinden sich vier ergonomische Ware-zur-Person-Arbeitsplätze der Pick-it-Easy-Serie. Hier erfolgt die Kommissionierung der Kundenbestellungen. Das OSR Shuttle Evo lagert die benötigten Behälter in der richtigen Reihenfolge aus und stellt sie an den Pick-it-Easy-Arbeitsplätzen zur Verfügung. Gleichzeitig werden den Arbeitsstationen Auftragsbehälter zugeführt: Diese sind softwareseitig mit dem Auftrag verknüpft. So ist sichergestellt, dass die richtigen Waren für den richtigen Kunden kommissioniert werden. Dies alles erfolgt vollautomatisch über KiSoft: Die Software berechnet dabei die ideale Reihenfolge der Behälter sowie der Aufträge und optimiert auf diese Weise die Fahrwege der Shuttles und stellt sicher, dass alle Aufträge termingerecht bearbeitet werden.

Der letzte Feinschliff im Value-Added-Service-Bereich



An insgesamt acht Arbeitsplätzen findet eine individuelle Produktveredelung nach Kundenwunsch statt, beispielsweise das Konfigurieren von Uhren oder die Beigabe von Schutzhüllen und Garantiescheinen. Aufträge, die in diesem Bereich bearbeitet werden müssen, werden automatisch ausgesteuert. Die Mitarbeitenden erhalten alle relevanten Informationen zum Auftrag auf den Bildschirmen angezeigt.

Gut verpackt: Verpackung und Etikettierung



An 12 Verpackungsarbeitsplätzen werden die kommissionierten und veredelten Waren in Versandkartons für die Kunden verpackt. In diesem Bereich werden Lieferschein, Rechnung und Versandetikett gedruckt und beigegeben. Wie von Victorinox definiert, erhält nun jede Lieferung eine konsolidierte Rechnung und Packliste der Waren. Dies erleichtert die Bearbeitung der Lieferungen in den Stores. Im Schnitt werden pro Stunde durchschnittlich 75 Versandkartons fertiggestellt, in Spitzenzeiten bis zu 240.



Ab geht die Reise: Warenausgang und Auslieferung



Die Kundenbestellungen sind nun bereit und können ihre Reise zu ihren Bestimmungsorten antreten. Im Warenausgang werden die Lieferungen nach Kunden und Ländern auf Paletten oder in Container für den globalen Versand verpackt. Die fertigen Lieferungen werden – wann immer möglich – per Bahn weiter transportiert. Im Schnitt werden 280 Kartons pro Stunde versendet, in Spitzenzeiten sind es sogar 720.

Dieser Artikel entstand in Kooperation mit Knapp AG.