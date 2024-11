Bei der Vollinventur stehen die Lager oftmals länger still und Prozesse geraten ins Stocken, was in kostenintensiven Lagerschließzeiten und Produktionsstörungen resultiert. Durch die Nutzung der Stichprobeninventur auf der anderen Seite kann die Störung des Alltagsgeschäfts erheblich reduziert bis komplett vermieden werden. In den meisten Fällen reichen wenige Stunden für die Zählung aus, wodurch umfassende Schließzeiten vollständig vermieden werden können. Diese Vorteile machen die Umstellung bereits nach der ersten Anwendung wirtschaftlich attraktiv, da die negativen Auswirkungen auf interne Abläufe und Wertschöpfungsprozesse deutlich geringer ausfallen.