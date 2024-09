Kürzlich fand im iLogistics Center von Cargo-Partner beim Flughafen Wien eine Drohnen-Demonstration von Spiral, einem Anbieter von automatisierten Indoor-Drohnenlösungen, statt. Spiral ist ein 2016 gegründetes japanisches Unternehmen, in das Nippon Express Holdings investiert hat und nun einen neuen Standort in Wien eröffnet hat. Cargo-Partner ist seit Januar 2024 Mitglied der Nippon Express Group und soll mit seinem starken Netzwerk in Zentral- und Osteuropa erheblich zur Stärkung der europäischen Präsenz der Gruppe beitragen. Das hilft auch Spiral nun bei den ersten Schritten zur Einführung des Navigationssystems MarkFlex®Air (MFA) im europäischen Markt.

>>> Liefern, überprüfen, optimieren: Das Potenzial von Drohnen in der Logistik

Die MFA-Technologie wurde entwickelt, um die Herausforderungen von Nicht-GPS-Umgebungen zu meistern. Sie ermöglicht die autonome Drohnenüberwachung von großen Indoor-Infrastrukturen wie Dämmen, Tunneln, Abwassersystemen und unterirdischen Bauwerken. In der Logistik kann Spiral vor allem bei Inventuren in der Lagerlogistiik unterstützen. "Aus diesem Grund stellen wir Spiral unser iLogistics Warehouse für Testläufe zur Verfügung", heißt es von Cargo-Partner. Unabhängig von GPS können Spiral-Drohnen an abgelegenen Orten oder in der Nähe kritischer Infrastrukturen wie Flughäfen eingesetzt werden, wo GPS-Signale häufig blockiert werden.

Das MFA-System ermöglicht eine einfache, autonome Navigation mithilfe von Augmented-Reality-(AR)-Markern und bietet gleichzeitig cloudbasierte Videoüberwachung sowie Echtzeit-Datenerfassung, die eine schnelle, datenbasierte Entscheidungsfindung unterstützen. In der nächsten Projektphase soll die innovative Drohnenlösung je nach Aufgabenstellung mit Gasdetektoren, chemischen Sensoren oder Mikrofonen ausgestattet werden.

>>> Sichere Frachtüberwachung trotz GPS-Störungen



„Wir freuen uns, unser hochmodernes MFA-Navigationssystem nach Europa zu bringen. Österreichs gebirgige Landschaft und seine zentrale Lage in Europa machen es zum perfekten Ausgangspunkt für unsere Expansion. Wir freuen uns darauf, einen Beitrag zur Nachhaltigkeit der Bauindustrie zu leisten, indem wir die Sicherheit erhöhen, das Wachstum fördern und Innovationen in der Infrastruktur vorantreiben“, erklärt dazu Miyu Nishihira, Geschäftsführerin von Spiral Europe FlexCo.