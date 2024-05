Die Logistikbranche besteht aus vielen Partnern mit verschiedenen, aber im Kern ähnlichen Lösungen. Wer in der Logistik Daten austauschen möchte, benötigt ein einheitliches Prozessverständnis. Dort setzen die Open Logistics Foundation (OLF) und ihre Mitglieder an.



Nun hat die OLF eine Marktübersicht über weltweite Open-Source-Projekte in der Logistik veröffentlicht. Die erste Version des sogenannten Open Logistics Reports spiegelt den Community-Ansatz wider, den die Open Logistics Foundation verfolgt und stellt für Logistiker einen Einstieg in die Welt des Open-Source dar.



Das Dokument bietet einen detaillierten Überblick über aktuell 19 weltweite laufende Open-Source-Projekte aus den Bereichen Transportlogistik, Zollabwicklung, Warehouse Management Systems und digitaler Frachtbrief (eCMR) und wird regelmäßig aktualisiert und ergänzt. Die Foundation ruft außerdem dazu auf, Ideen, Kommentare und insbesondere neue und bemerkenswerte Projekte bei der Open Logistics Foundation einzureichen, um die Übersicht zu erweitern.



Unternehmen erhalten durch den Report eine schnelle Rückmeldung, ob und was es zu spezifischen Themen an Open-Source-Lösungen gibt, die z.B. für die eigene Software genutzt werden können. "Dadurch vermeiden sie eigenen Rechercheaufwand. Eine derartige Übersicht gab es zuvor noch nicht", erklärt dazu Andreas Nettsträter, CEO der Open Logistics Foundation.



„Open-Source kann den Weg für eine unternehmensübergreifende Digitalisierung von Logistikketten ebnen, wird bisher aber nur in wenigen Bereichen umgesetzt. Der Report zeigt, dass es schon viele Arbeiten gibt. Hier besteht aber noch erhebliches Potenzial für weitere Projekte“, erklärt Nettsträter. „Dabei steht der neue Report sinnbildlich für die ,Mach mit-Mentalität‘ der Stiftung. Alle diejenigen, die ihre Projekte, auch weltweite, zu dem Report beitragen möchten, können diese jederzeit bei uns einreichen.“