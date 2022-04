Dieser Hubtisch wird zur Transportkarre

Sobald in der Intralogistik schwere Bauteile, Aggregate oder Geräte angehoben, abgesenkt und bereitgestellt werden müssen, bewähren sich Hubtische als einfach zu bedienendes Hebezeug. Expresso hat nun einen mobilen, auf 280 mm Tiefe faltbaren Hubtisch mit klassischer Scherenmechanik entwickelt, der sich auch für den Transport eignet und nur 25 Kilo Eigengewicht hat.



Mit einem Akkuschrauber mit einem Sechskant-Bit wird ein Kompaktantrieb bestehend aus einem kleinen Schneckengetriebe und zwei bi-direktional laufenden Textilgurten in Aktion gesetzt, über das er sowohl den eingeklappten Hubtisch „entfaltet“ als auch seine Hebe- und Senkmechanik bedient. Auf der Tischfläche (600 x 1.000 mm) lassen sich laut Herstellerangaben bis zu 100 kg schwere Lasten mit hohen Genauigkeiten von 229 bis 883 mm in die Höhe stemmen – etwa um sie bereitzustellen, zuzuführen oder zu positionieren. Gleichermaßen kann der ausgefahrene MH2 auch als mobile Werkbank für Montage- oder Reparaturarbeiten oder als innerbetrieblicher Transportwagen für komplette Baugruppen, Apparate und Geräte dienen.



Nach getaner Arbeit fährt der Anwender den Hubtisch unter erneutem Einsatz seines Akkuschraubers herunter und faltet ihn zusammen. In diesem Zustand lässt sich der MH2 nun ähnlich wie eine Sackkarre als manuelles Transportgerät nutzen – vorausgesetzt es wurde zuvor die Karrenschaufel angebracht, die für Lasten mit bis zu 40 kg Gewicht ausgelegt ist. In der mobilen Karrenfunktion unterstützen zwei große Hauptrollen mit je 180 mm Durchmesser die gute Manövrierfähigkeit des MH2; während der stationären Hubtisch- oder Werkbank-Nutzung sorgen hingegen zwei arretierbare Lenkrollen für Standsicherheit und Ortstreue.