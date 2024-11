„Dieses Teleskoplager ist für Westfalia-Verhältnisse besonders klein“, sagt Software-Projektmanager Ulrich Middendorf. Die beiden Kommissionierplätze sind mit Hubtischen und einer Ausleuchtung für Ladeeinheiten (LE) ausgerüstet: Sowohl bei der Aufgabe als auch bei der Kommissionierung nutzt Savanna.NET im Lagersystem für die Heppler GmbH „Pick-by-Light“: „Unsere Software ist dort auf Multipaletten ausgelegt. Im System gibt es komplette Ladeeinheiten mit Euro-Paletten oder Gitterboxen und Spezialpaletten, die bis zu acht Türme aus Kunststoffboxen aufnehmen können. Bediener müssen diese Mehrfachpaletten bestücken, Teile entnehmen, Paletten neu zusammenstellen oder einen Artikelturm auf mehrere Türme aufteilen und dies alles korrekt verbuchen.“

Dazu wird bei der Aufgabe ein Warenbegleitschein mit Barcode per Funkscanner eingescannt, anschließend für jeden Artikelturm ein Warenbegleitetikett mit entsprechendem QR-Code ausgedruckt und an jedem Artikelturm angebracht. Dieser QR-Code spart Papier. Jede Bestandsänderung wird digital erfasst. Für die gesamte Palette wird beim Buchungsvorgang ein Etikett mit Paletten-ID erstellt und angeklebt.

Sowohl bei der Aufgabe als auch bei der Kommissionierung mit anschließender Wiedereinlagerung von Anbruchpaletten zeigt ein Lichtspot jeweils den Palettenquadranten an, in dem Waren zu lagern, umzulagern oder zu entnehmen sind. Bei der Auslagerung wird die Entnahme am Bildschirm per Button bestätigt, die Originalpalette fährt zurück, die bestellten und angeforderten Artikel werden dem Kundenauftrag hinzugefügt.