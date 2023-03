Ziel: Gemeinsam mit Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) und Prüf- und Paletten-Organisationen der UIC (Union internationale des chemins de fer – zu Deutsch: Vereinigung der Internationalen Eisenbahn) die Europalette als Logistik-Tool in den Blickpunkt einer nachhaltigen Logistik zu rücken. Am 17.01.2023 wurde diese Partnerschaft im Sinne eines REFRESH der Marke mit einem Kooperationsvertrag besiegelt.



Die Einführung der Europalette revolutionierte 1961 zunehmend die Logistik in ganz Europa und darüber hinaus. Allein der Zeitaufwand für die Beladung von Eisenbahnwaggons konnte durch ihren Einsatz mehr als halbiert werden. An ihren Abmessungen von 800 mm x 1.200 mm x 144 mm orientiert sich die Logistikwelt – von der Dimensionierung von Lagerflächen, Transportsystemen bis hin zu Ladeflächen in Lkw und Güterwaggons. Durch ihre rasante Verbreitung etablierte sich auch seit Beginn an ein weltweites Tauschsystem.



Die Europalette besteht zu 100 Prozent aus Holz und wird nach der UIC-Norm 435-2 ff produziert und qualitätsgeprüft. Alle EUR-Europaletten sind nach dem ISPM 15-Standard hitzebehandelt und für den Export einsetzbar. Das Original ist leicht zu erkennen – das Markenzeichen „EUR“ im Oval ist auf jeder einzelnen Palette am rechten Eckklotz angebracht. Die EUR-Europalette ist durch ihre Omnipräsenz und multifunktionale Verwendung ein wiederverwendbarer und wiederverwertbarer Ladungsträger.



"Unsere Vision ist es, das nachhaltige logistische Rückgrat der europäischen Wirtschaft zu sein – das umfasst neben unseren TransFER Verbindungen, innovativen Wagen und dem digitalen Assistenten MIKE auch das fundamentalste Element der Transportlogistik – die Europalette,“ betont Clemens Först, CEO der ÖBB Rail Cargo Group. „Mit der Stärkung der EUR-Marke – gemeinsam mit dem Münchner Familienunternehmen Baumann Paletten – stärken wir auch den Einsatz umweltfreundlicher Ladungsträger. Und handeln somit ganz im Einklang mit unserer Vision.“



Alex Rotärmel, CEO Baumann Paletten: „Als Unternehmen steht Baumann Paletten für eine gleichbleibend hohe Qualität und für eine hohe Verfügbarkeit an Standardladungsträgern. Der offene Europaletten Tauschpool ist für uns Dreh- und Angelpunkt einer funktionierenden Logistikkette und eines nachhaltigen Ladungsträger-Managements. Wir sind stolz darauf, jetzt aktiv die notwendigen Optimierungsprozesse zum Nutzen der EUR-Marke und zum Nutzen der Verwender mitgestalten zu können.“