Bis zu 20.000 Reifen zeitgleich fasst das neue Intralogistik-System Roverlog, das Extor für einen Online-Reifenhändler in Frankreich aufbaut. Auf einer Grundfläche von 1.500 Quadratmetern werden binnen einer Saison bis zu 800.000 Reifen kommissioniert.



Transportwagen, sogenannte Roverlogs, fahren auf einem Schienensystem unterhalb des Lagersystems. Die Ladungsträger bilden freistehende Stapelsäulen, wodurch das System ohne zusätzliche Regale und Gänge auskommt. Die Waren werden in Bins gelagert und transportiert. Zentrale Anlaufpunkte der Roverlogs sind die Kommissionierports. In der neuen Halle besteht dieses System aus 550 Zellen, 4500 Bins und perspektivisch 15 Roverlogs.



Extor hat für die Bedürfnisse von Reifenlagerung eine spezielle Reifenpalettieranlage entwickelt. Eine Software wählt in dem Fall das beste Packmuster für den Reifentyp und ermittelt die Anzahl der benötigten Paletten. Nachdem die Reifen von einer externen Fördertechnik an den Reifenausrichter übergeben und ausgerichtet wurden, nimmt der 6-Achsen-Roboter mit dem Reifengreifer die Ware auf und stapelt sie in die jeweils freie Schleuse.



„Mit dem Roverlog sollen bei dem Kunden insbesondere die manuell aufwendigen Prozesse durchgeführt werden“, so Extor-Geschäftsführer Jörn von der Lippe. Etwa kleine Lagereinheiten und Rückläufer können dort wieder eingelagert werden. Angefangene Reifengestelle, die nicht komplett zum Warenausgang gehen werden, können so logistisch sinnvoll bearbeitet werden. „Das hat den großen Vorteil, dass so weniger von Hand aus den Gestellen mit Hoch- und Laufkommissionieren zugeordnet und ausgewählt werden muss“, sagt von der Lippe. So entsteht im Gesamtlager eine Mischung aus Blocklager, aus dem immer nur komplette Reifengestelle entnommen werden, und dem Roverlog, das die angefangenen Gestelle fasst. Der Reifenhändler plant bereits die Ausgestaltung weiterer Lager.