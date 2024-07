Bei Fiege freut man sich indes, einen weiteren namhaften Kunden gewonnen zu haben.

"Der Name Hisense Gorenje steht nicht nur in Österreich für Innovation und Nachhaltigkeit. Das sind Werte, die auch bei Fiege eine zentrale Rolle spielen", sagt Michael Jahn, Geschäftsführer bei Fiege Austria. "Mit der anstehenden Erweiterung unseres Standortes in Wien Simmering, die neben einer nachhaltigen Bauweise auch vielfältige Automatisierungsoptionen bietet, ermöglichen wir unserem Neukunden ein hohes Maß an Flexibilität und langfristige Wachstumsmöglichkeiten.“