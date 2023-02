„Mathematische Entscheidungsmodelle berücksichtigen sehr viel mehr Planungsparameter und Bedingungen als ein Mensch erfassen könnte. Die Disponenten könnten diesen Datenschatz allein gar nicht heben“, erklärt Witwicki. Mehr als zehn ERP-Systeme sind etwa an den 35 Standorten der Alexander Binzel Schweisstechnik GmbH & Co. KG im Einsatz. Für die Produktion stehen täglich rund 30.000 Artikel zur Disposition. Die Tochtergesellschaften disponierten früher autark, der Überblick über den gesamten Lagerbestand der Gruppe fehlte. „Wir hatten genug Bestände, aber sie lagen am falschen Ort“, fasst es Jens Nebeling, Leiter Zentrale Disposition, zusammen.



Mit der auf Absatzplanung und Bestandsoptimierung spezialisierten Software ADD*ONE von INFORM wurde die weltweite Disposition auf den Weg zur Zentralisierung gebracht. Damit ließen sich Bestände um 20 Prozent reduzieren, bei gleichzeitiger Erhöhung des Servicegrads. „Die Transparenz hat uns aber auch weitere Potenziale außerhalb der Disposition gezeigt, die bisher niemand auf dem Schirm hatte“, erinnert sich Nebeling. „Stammdatenfehler konnten identifiziert und bereinigt werden und dank der besseren standortübergreifenden Abstimmung konnten wir unsere Transportkosten reduzieren.“



In diese Richtung einer integrierten Planung müsse sich erfolgreiches SCM entwickeln, ist sich Witwicki sicher. Die Branche stehe bezüglich KI-Technologie zwar noch am Anfang, doch – das ist ihm wichtig – es sei an der Zeit, breiter von Algorithmen Gebrauch zu machen, Daten strategisch zu betrachten und ihren Einsatz kreativ zu erproben. „Langfristig kann das ganze Geschäftsmodelle transformieren“, so Witwicki. „Kurzfristig bieten auch kleinere Prozesse wie die jährliche Inventur großes Potenzial.“ Diese im Rahmen einer algorithmisch gestützten Stichprobeninventur zu vereinfachen, sei ein Anwendungsbeispiel, das so gut wie jeder Betrieb mit Lagerhaltung jetzt schon umsetzen könne. „Wir gehen von einer guten Lagerbuchführung aus, die sich per Stichprobe validieren lässt. Mit mathematisch-statistischen Methoden rechnet ein Inventursystem das Stichprobenergebnis auf den Gesamtbestand des Lagers hoch.“ In der Praxis ist das Verfahren nicht nur präziser als eine Vollinventur, sondern verursacht auch bis zu 95 Prozent weniger Kosten und Aufwand.