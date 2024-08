Zur Optimierung der Lagerkapazität werden Mehrwege-Seitenstapler häufig in Schmalganglägern eingesetzt. Die Führung des Fahrzeuges erfolgt dabei häufig über Führungsrollen am Fahrzeug und entsprechende Führungsschienen am Regalständer. Der Sicherheitsabstand zwischen Fahrzeug und Regal beträgt nur 100 mm. Zur besseren Einfahrt ist der Einfahrtsbereich meist trichterförmig oder abgerundet gestaltet. Die Länge des Einfahrtrichters orientiert sich an der maximalen Lastlänge. Wenn also besonders lange Lasten eingelagert werden, werden auch die Einfahrtrichter länger, was wiederum einen größeren Umsetzgang erfordert.



Aufgrund dieser Rahmenbedingungen stellt gerade die Einfahrt in den Gang mit Langgut den Fahrer vor besondere Herausforderung. Hier gilt es den Einfahrbereich genau zu treffen. Nicht selten kommt es bei diesen Systemen zu Beschädigungen am Fahrzeug oder der Regalanlage, gerade dann, wenn der Fahrer mit überstehender, langer Ladung in den Gang einfahren muss. Noch schwieriger wird die Einfahrt, wenn der Fahrer mit der entgegengesetzten Fahrzeugseite in den Gang einfahren muss. Denn hier wird das genaue Anpeilen des Trichters aufgrund der größeren toten Winkel noch schwieriger. Hubtex unterstützt den Fahrer bei dieser Herausforderung mit einem neu entwickelten Gangeinfahrassistent.



Das System basiert auf den Rohdaten eines 2D-Lidar-Sensors, eines Laserscanners. Dieser ermittelt den relativen Abstand zum Einfahrtrichter und orientiert das Fahrzeug zur Mittellinie des Schmalgangs. „Anhand dieser Informationen richtet das Assistenzsystem den Stapler mittig vor dem Gang und parallel zu dessen Verlauf aus. Der Stapler kann somit kollisionsfrei in den Gang einfahren. Der Fahrer kann sich dadurch auf die Überwachung des Fahrzeugumfeldes konzentrieren und eine situationsangepasste Geschwindigkeit vorgeben“, erklärt Michael Röbig, Prokurist und verantwortlich für Entwicklungsprojekte bei Hubtex. Das System ist in zwei Varianten verfügbar. Einmal als Stand-Alone System sowie als Add-On zur mobilen Personenschutzanlage von Hubtex. Der große Vorteil: Ist bereits eine Personenschutzanlage am Fahrzeug verbaut, lassen sich dieselben Sensoren für die Gangeinfahrhilfe nutzen. Aufgrund der vorhandenen Hardware ist die sensorische Gangeinfahrhilfe günstiger zu realisieren.



Durch das patentierte System werden sowohl Beschädigungen an der Lagereinrichtung als auch an den mechanischen Führungshilfen des Fahrzeugs vermieden. Gleiches gilt für Kollisionen zwischen aufgenommenen langen Lasten und eingelagerten Lasten im Einfahrbereich. Außerdem ergeben sich zukünftig Vorteile in der Lagerplanung. Einfahrtrichter können deutlich weniger massiv ausgeführt werden und es ergeben sich Ersparnisse bei der Regalplanung.