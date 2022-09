Unter dem Motto „Digital Challenge – Let´s perform sustainably!“ behandelt die Veranstaltung im September etwa Fragen wie: Welche Herausforderungen gehen mit der Transformation der Wertschöpfungsketten einher? Wie digitalisiert man nachhaltig? Wie nutzen wir die Potenziale der Digitalisierung verantwortungsbewusst und (r)evolutionär?



Unter den Speakern findet sich etwa Neurobiologe Bernd Hufnagl. Er spricht am Ice-Breaker-Abend über die digitale Permanenz und erklärt was passiert, wenn KI auf menschliche Dummheit trifft. Strategieberater Hubertus Porschen wiederum deckt digitale Bremser auf und gibt Impulse für mehr Agilität. Innovationsexperte Christian Ramsauer von der TU Graz vermittelt Wissen über Lean Management, Energieeffizienz, agile Produktion und Digitalisierung anhand der Lead Factory – eine Lernfabrik als verkleinerte Produktionsstätte und Forschungsplattform. Input in Sachen Nachhaltigkeit gibt Roland Fink, Gründer und Geschäftsführer des Onlinehandel- und e-Commerce-Unternehmens nicehops, der seit vier Jahren klimaneutral wirtschaftet.



Auch Anitra Eggler, laut ORF die „gefragteste weibliche Stimme zur Digitalisierung“, wird auf der Bühne stehen und über Digital Detox und den Key factor Mensch sprechen. Der Mitbegründer und Geschäftsführer der Fraiss IT, Mario Fraiß, engagiert sich als internationaler Startup-Mentor und Investor und setzt sich für Fairness in der New Work-Welt ein. Er wird u.a. auch über seine Erfahrungen als externer Digitalbeirat von Unternehmen und Vorständen sprechen.



Obwohl das Event physisch stattfindet, wird es auch Streaming und virtuelle Interaktion geben: Moderator und „Digital Connector“ Wolfgang Eder vernetzt am ILS2022 mithilfe von digitalen Analyse-Tools Live- und Online-Publikum, Gedanken und Inspirationen.



Der Logistik Sommer – ILS2022 findet am 22. und 23. September in Leoben statt. www.ils365.at