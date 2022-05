In-store-Fulfillment: Wenn Mitarbeiter zu Kommissionierern werden

In-Store Fulfillment etabliert sich mehr und mehr als Alternative zum herkömmlichen Einkaufsprozess - egal ob inklusive Lieferdienst oder Pick-Up-Stationen in den Filialen, an denen Onlinebesteller ihre Ware abholen können. Zweiteres ist heute eher verbreitet, wobei die Prozesse, die dahinterstehen, bis der Korb mit der richtigen Ware zur Abholung bereitsteht, komplex sind.



Ein zentraler Erfolgsfaktor für das In-Store-Fulfillment ist die Kommissionierung, bei der der Mensch auch in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle spielen wird. Selbst Einzelhändler, die bereits über hochautomatisierte Micro-Fulfillment-Center in Innenstädten verfügen, setzen weiterhin Mitarbeiter zur Kommissionierung ein. Die hohen Kosten der Automatisierung halten an zahlreichen Standorten keiner Wirtschaftlichkeitsprüfung stand. Im Gegenteil: Um die kontinuierlich steigende Zahl an Bestellungen abwickeln zu können und auch Auftragsspitzen zu meistern, stocken viele Händler aktuell sogar ihr Personal auf.