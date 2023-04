„Noch immer sieht das Bild in vielen Unternehmen so aus, dass viele unterschiedliche Lösungen einzeln für sich arbeiten. Dabei führt der Weg zur smarten Fabrik insbesondere über die Verknüpfung verschiedener Systeme zu einem schlüssigen Ganzen. Das Zauberwort lautet Automatisierung, die durch die Implementierung eines grafischen Materialflussrechners gelingt. Bestimmte Konstellationen sorgen dafür, dass eine solche Einführung hohen Mehrwert generiert. Um welche handelt es sich dabei?“



„Auch an unterschiedlichen Standorten kommen oftmals noch verschiedene Softwareumgebungen zum Einsatz. In einem solchen Szenario bietet sich eine Verknüpfung zwingend an, etwa von Distribution, Lager und Produktion. Bei der Umsetzung leistet ein grafischer Materialflussrechner einen großen Beitrag – wenn er denn flexible Schnittstellen aufweist. Er ermöglicht dann eine nahtlose Verbindung, auch von Maschinen verschiedener Hersteller. Weiterer Vorteil: Bisherige Anlagenbauer oder Systemintegratoren braucht es zur Inbetriebnahme nicht.“



„Kosten gehören in der Regel zur Umsetzung von Projekten dazu – auch bei der Einrichtung einer smarten Fabrik. Auf der anderen Seite generiert die Realisierung zusätzliche Einnahmen, beispielsweise durch verbesserte Prozesse. Wenn Projektverantwortliche über eine Modernisierung nachdenken, enorme Kosten aber scheuen, finden sie in einem grafischen Materialflussrechner eine passende Alternative. Ohne einen kompletten Austausch bestehender Anlagen schlagen sie die Brücke in Richtung Automatisierung. Zudem nehmen sie die eigenen Mitarbeiter mit ins Boot, indem die neue Software in die bereits bestehende integriert wird – so entfällt eine vollständige Umstellung.“



„Langfristig ermöglichen vollumfassende Erneuerungen für das gesamte Supply-Chain-Management immense Ausgabenreduzierungen. Optimierte Prozesse sorgen für schnellere Auftragsabwicklung und schaffen gleichzeitig Kapazitäten für weitere Transaktionen. Hier kommt ein grafischer Materialflussrechner ins Spiel: Dieser sorgt dafür, Kosten durch eine möglichst komplett ausgelastete Lieferkette zu senken. Bisher verborgene Verbesserungen erkennt der Anwender mithilfe von grafischer Darstellung des Materialflusses und nimmt umgehend Anpassungen vor. Versteckte Potenziale kommen so ans Licht.“