Kommissionierung as a service

Mit dem Subscription-Angebot Vision-as-a-Service (VaaS) bietet Picavi seinen Kunden nun eine schlüsselfertige Pick-by-Vision-Lösung zu einem monatlichen Festpreis pro Arbeitsplatz. Neben der gesamten Pick-by-Vision-Hardware seien darin auch alle benötigten Softwarelizenzen sowie Release- und Sicherheitsupdates enthalten, so Picavi. Die Anbindung an das übergeordnete Lagerverwaltungs- oder ERP-System erfolgt zum Festpreis.



Anwender können ihre Datenbrillenflotte während der Mietlaufzeit standortunabhängig je nach Auftragslage flexibel erweitern. So lassen sich auch saisonale Spitzen auffangen, beispielsweise, wenn kurzfristig und lediglich temporär neue Mitarbeiter im Lager benötigt werden. Picavi bietet sein Subscription-Modell ohne Mindestvertragslaufzeit an und bei Bedarf auch einen 24/7-Support.