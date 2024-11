AMY navigiert konturbasiert und nutzt TOF-Kameras (Time-of-Flight) vorne und hinten, die Kollisionen mit hochliegenden Objekten wie Tischplatten verhindern. Die Kameras unterstützen auch bei der Lastübergabe, indem sie volle oder leere Behälter erkennen. Ein Differenzialantrieb ermöglicht AMY eine Drehung am Stand, und dank einer speziellen Wippenlagerung bewältigt der Roboter kleinere Bodenunebenheiten problemlos. Laserscanner vorne und hinten bieten 360°-Rundumsicht, sodass AMY in beide Richtungen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1,8 m/s sicher fahren kann.



Wie andere Fahrzeuge von DS Automotion ist AMY mit der Fahrzeugsoftware ARCOS ausgestattet, die planbare Autonomie ermöglicht. AMY kann entweder autonom operieren oder einer virtuellen Spurführung folgen, wobei das System unerwarteten Hindernissen ausweichen kann. Dies macht den Roboter besonders effizient und anpassungsfähig. Darüber hinaus ist AMY VDA 5050-kompatibel und lässt sich somit in verschiedene Flottenmanagementsysteme integrieren, einschließlich des firmeneigenen Systems NAVIOS. Bestehende Anlagen können durch AMY als kostengünstige Lösung erweitert werden.



„DS Automotion entwickelt und produziert seine eigenen Fahrzeuge sowie das Flottenmanagementsystem NAVIOS am Hauptstandort in Linz“, so Rapp. Dadurch gewährleistet das Unternehmen hohe Qualität „Made in Austria“ und kann flexibel auf Kundenanforderungen reagieren. Eine neue, kompakte Basisplatine und eine smarte Steuerungssoftware sorgen für eine schnelle Betriebsaufnahme im Plug-and-Play-Verfahren und unterstützen den kostendämpfenden Effekt von AMY. Diese Standardisierung, kombiniert mit einem durchdachten Lastübergabekonzept und wartungsarmen Stationen, macht AMY zu einer flexiblen und wirtschaftlichen Alternative zu festen Förderanlagen.