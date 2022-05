Läuft sicher auch wenn es schräg wird

Die Lösung bot die Aufstockung einer vorhandenen, einstöckigen Produktionshalle um eine Etage: Dabei sollte das im Fertigungsbereich angesiedelte Fertigwaren-Lager aufgelöst werden und in das neue Stockwerk umziehen. Auf der damit freiwerdenden Fläche konnten dann die neuen, schweren Produktionsanlagen installiert werden. Um eine größtmögliche Lagerkapazität auf den rund 900 Quadratmetern Grundfläche der neuen Etage zu schaffen, sah der Plan die Installation einer Verfahrregalanlage vor. Denn dieses Lagersystem kombiniert die hohe Flächen- und Volumennutzung eines Blocklagers mit den direkt zugänglichen Lagerplätzen eines herkömmlichen Palettenregals.



Verfahrregalanlagen benötigen im Gegensatz zu fix mit dem Boden verschraubten Regalanlagen nur einen einzigen Arbeitsgang, um alle Lagerplätze zu erreichen. So lässt sich auf gleicher Fläche rund doppelt so viel lagern. Der Gang öffnet sich erst zwischen zwei Regalzeilen, wenn auf einen Lagerplatz zugegriffen werden soll. Das ermöglichen elektrisch angetriebene Verfahrwagen, auf welchen die Regale montiert sind und die auf Fahrschienen laufen.



Doch diese Lösung stellte eine große Herausforderung dar – für die Statik der neuen Etagendecke bzw. Zwischendecke, aber auch für die Verfahrregalanlage. Denn um die Produktion im Erdgeschoss nicht zu behindern, sollte die Decke freitragend sein. Daher kam eine Stahl-Verbunddecke zum Einsatz, deren Basis 25 Meter lange Stahlträger bilden. Sie wurden mit einer Vorspannung eingebaut, die so kalkuliert wurde, dass erst mit dem Gewicht der betonierten Decke, der Regalanlage und der eingelagerten Ware die Decke eben ausgerichtet ist. Ohne diese Lasten wölbten sich die Stahlträger in der Mitte bis zu 320 Millimeter auf.