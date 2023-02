Der Einzelhandelskonzern Union Coop mit Sitz in Dubai betreibt Einkaufszentren, Hypermärkte, Supermärkte und Geschäfte in den Vereinigten Arabischen Emiraten und gehört zu den größten Genossenschaftsgruppen im Nahen Osten und Nordafrika (MENA). Der Einzelhandelsriese beschäftigt über 3.000 Mitarbeitende und bietet mehr als 69.000 verschiedene Lebensmittel und Non-Food-Artikel aus über 30 Ländern an.

Union Coop war auf der Suche nach einem neuen Lagerverwaltungssystem, wobei sich EPG gegen eine Vielzahl globaler Anbieter durchsetzen konte. Die für die Auswahl des neuen Lagerverwaltungssystems zuständige Projektgruppe von Union Coop entschied sich für die EPG-Software, da es bereits zahlreiche positive Erfahrungsberichte von anderen LFS-Anwendern in den Vereinigten Arabischen Emiraten gab.

„Bei diesen Kunden handelt es sich um renommierte Einzelhandelsunternehmen, die auch das ERP-System einsetzen, das wir verwenden", erklärt Herr Rasheed. „Daher war es für uns absolut sinnvoll, auch auf die EPG-Lösung zu setzen, zumal es eine sehr enge Integration zwischen ERP und dem WMS der EPG gibt.“

Union Coop nahm das Lagerführungssystem der EPG im Sommer 2020 in Betrieb und schloss sich damit über 1,500 LFS-Anwendern weltweit an. Mithilfe der EPG-Software werden in der Union Coop Factory alle Lagerprozesse auf acht Ebenen und an insge-samt 22 Toren verwaltet. Das Lagerhaus ist 20 Meter hoch und ist mit Fachbodenrega-len sowie über 20.000 Stellplätzen für Paletten ausgestattet.

Projektleiter Kashif Rasheed zeigt sich zufrieden: „LFS hat die Fehlerquote um 90 Prozent reduziert und die Geschwindigkeit in der Kommissionierung um 95 Prozent gesteigert“, so der Projektleiter für Lagerverwaltungssysteme bei Union Coop.

Ebenfalls sehr zufrieden zeigt sich Rasheed mit dem Service und Support der Ehrhardt Partner Group. „Das EPG-Expertenteam mit Sitz in Dubai Logistics City war äußerst kompetent, sehr flexibel und hat uns bei der schnellen und erfolgreichen Implementierung von LFS im Coop Factory-Lager enorm unterstützt. Aus diesem Grund setzen wir unseren Weg mit der EPG und dem LFS sehr gerne fort.“