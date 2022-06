Lehren aus dem E-Commerce

Hyperlokalisierte Dark Stores werden in Zukunft weiterwachsen, da größere Lebensmittelhändler dieses Konzept übernehmen und ihre Kaufkraft und Größenvorteile nutzen, um die neueren Marktteilnehmer zu unterbieten. Die Automatisierung von Dark Stores und die algorithmische Optimierung der lokalen Bestände werden von entscheidender Bedeutung sein, um sicherzustellen, dass die Waren verfügbar sind und innerhalb der versprochenen Zeit geliefert werden. Einzelhändler werden sich auf maschinelles Lernen verlassen, um die Komplexität von Nachfrageschwankungen zu modellieren. Sie werden Regal-Scanning-Technologien einsetzen, um leere Regale und falsch platzierte Artikel zu erkennen. Ebenso werden die Händler in Logistikzentren wie denen von P3 Logistic Parks automatisierte Lagerlösungen einsetzen, um den Kommissionierungsprozess zu beschleunigen.



Der physische Einzelhandel wird wahrscheinlich ein Comeback erleben. Die Läden werden zunehmend mit Sensoren und Kameras ausgestattet sein, um das Kundeninteresse zu erfassen, die Regalverfügbarkeit zu überwachen und generell Daten über jeden Aspekt des Ladens und über die Kunden, die dort einkaufen, zu sammeln. Das kassenlose, berührungslose Einkaufserlebnis wird erheblich zunehmen und viele Lebensmittelgeschäfte werden ihre Räumlichkeiten so umrüsten, dass Konsumenten das Just-Walk-Out nutzen können.



Auch in Deutschland sind Experimente und Pilotprojekte seit Jahren angelaufen. Auf dem Bildungscampus der Dieter-Schwarz-Stiftung in Heilbronn testet die Schwarz-Gruppe derzeit ein Modell, dessen Funktionsweise stark an die von Amazon Fresh erinnert: einen Convenience-Markt unter dem Namen „shop.box“. Einen vergleichbaren Service hat auch Edeka in Kooperation mit der Deutschen Bahn am Bahnhof in Renningen in Betrieb genommen. Die Technologie stammt vom Start-up Smark, dessen Robotiksystem auch im kassenlosen Abholmarkt von Typy in Düsseldorf genutzt wird.



Rewe geht einen eigenen Weg und bietet seit Ende 2021 seinen Kunden als erster Anbieter im deutschen Lebensmitteleinzelhandel ein hybrides Einkaufsmodell an: Klassisch an der Kasse bezahlen oder innovativ ohne Kassenvorgang mittels Pick&Go. Dafür wird die spezielle Rewe-App Pick&Go genutzt, mit der sich Kunden an der neuartigen Eingangsschranke anmelden. Die Rechnung wird später auf der App angezeigt und bezahlt.



Die Artikel in diesen Geschäften werden aufgrund der Menge an Online- und Offline-Daten, die Einzelhändler über die Verbraucher und ihren Wohnort erfassen können, auch immer stärker lokalisiert. Leistungsstarke Algorithmen analysieren das Kaufverhalten der Menschen in dieser Region, Händler können dadurch ableiten, welche Waren beliebt sein werden, anstatt einfach ein Standardportfolio anzubieten. In Kombination mit dem Einsatz von 5G-Beacons, also kleinen Datenpaketen, die bei Anmeldung im WLAN gesendet werden, ermöglichen diese Daten den Einzelhändlern, personalisierte und kontextbezogene Erlebnisse und Werbeaktionen anzubieten, wenn sich Kunden einem Geschäft nähern. Außerdem werden immer mehr Geschäfte als Distributionszentren fungieren, um Online-Lieferungen, Retouren und Click-and-Collect-Bestellungen abzuwickeln. Dieser zunehmende Grad an Automatisierung und technologischer Unterstützung wird es den Mitarbeitern ermöglichen, ihre Zeit und ihre Bemühungen darauf zu konzentrieren, den Kunden im Geschäft ein persönlicheres Einkaufserlebnis zu bieten.



Straßenroboter wie die Lieferroboter von Starship werden in den westeuropäischen Städten allmählich zu einem vertrauten Anblick auf den Bürgersteigen werden. Ende 2021 gab Starship bekannt, dass seine Roboter zwei Millionen Lieferungen durchgeführt haben, außerdem ging das Unternehmen eine Partnerschaft mit dem britischen Lebensmittelhändler Co-Op ein, um Waren an Kunden in ganz Großbritannien zu liefern.



Biometrische Bezahlsysteme werden sich auch außerhalb von den USA und China verbreiten und insbesondere in westeuropäischen Geschäften an Popularität gewinnen. Laut dem Umfrage-Institut Vanson Bourne wünschten sich 2019 über 40 Prozent der deutschen Befragten diese Technologie für ein angenehmeres Einkaufserlebnis. Hand-, Fingerabdruck- oder Gesichtserkennung verdrängen so das Mobile Payment auf den zweiten Platz. In Osteuropa hingegen ist mit einer geringen Akzeptanz zu rechnen, da die Menschen dort bei der Vermittlung personenbezogener Daten besonders vorsichtig sind. Die Einführung global gültiger digitaler Impfpässe wird jedoch die Akzeptanz biometrischer Bezahlsysteme beschleunigen, da sich die Menschen daran gewöhnen werden, zunehmend Privatsphäre für Bequemlichkeit zu tauschen.



Blockchain-Technologien werden sich darüber hinaus etablieren. Dabei handelt es sich um Barcodes, die online und offline mit Zertifikaten verknüpft sind, die durch unabhängige Zertifizierungs- und Auditunternehmen digital ausgestellt werden und beweisen, dass Waren ethisch und nachhaltig produziert wurden, einschließlich der Menge an CO2-Emissionen in der Lieferkette.



Eine große Rolle wird auch das Natural Language Processing (NLP) spielen. NLP ist ein Kommunikationsmodell, bei dem es um effektive zielgerichtete Kommunikation mit sich selbst und anderen geht. Da das Modell immer ausgefeilter wird, ist schließlich auch mit einem verstärkten Einsatz der Stimme als Kommunikationsmittel zwischen Einzelhändler und Verbraucher zu rechnen.