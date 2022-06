Am 23. und 24. Juni findet im Vienna International Airport City Space der 37. Logistik Dialog der BVL mit 60 Speakern, 90 Kompetenzpartnern und mehr als 700 Besuchern, einer Fachausstellung „Alles Logistik“ erstmals mit Open Air-Bereichen und einer Networknight mit Live Musik und Show Act statt.



„Trotz, oder gerade wegen, dieser turbulenten Zeiten ist ein Dialog durch direkten Austausch und kreatives Netzwerken wichtiger denn je. Die Corona-Pandemie und nun der Krieg in Europa zeigen die Vulnerabilität von Lieferketten. Die Maßnahmen zur Erzielung einer höheren Resilienz, die Folgen daraus sowie aktuelle technologische Entwicklungen erörtern wir am 37. Logistik Dialog 2022 primär unter dem Motto Empowerment For Future“, so Wolfgang Kubesch, Geschäftsführer der BVL Österreich.



60 Persönlichkeiten diskutieren mit den Besuchern Fokusthemen wie Supply Chain Fitness Now Europe, Empowerment Future Strategy und Zero Emmission Green Deal Europe. Neu als Moderatorin mit dabei ist Logistik-Enthusiastin Katharina Zipse.



Die Keynote Panels gestalten unter anderem Klaus Doppler, Geschäftsführer Sonnentor, Gottfried Eymer, Vorstand Rail Cargo Group, Silvio Kirchmair, Vorstand Umdasch, Radim Lenort, Head Department Skoda Auto University, Sandra Luger, Geschäftsführende Gesellschafterin Gaisberg, Christoph Matschke, Vorstand Rewe International, Thomas Menitz, Geschäftsführer Lohmann Rauscher, und Peter Umundum, Vorstand Österreichische Post. Dass Logistik an Stellenwert allgemein deutlich gewinnt, zeigt auch die Präsenz von Stadtrat Peter Hanke als Spitzenrepräsentant der Bundeshauptstadt.



Unter dem Motto Empowerment Future Potential erwartet das Auditorium darüber hinaus eine Diskussionsrunde ausschließlich mit Frauen: Es sprechen dabei Bundesministerin Susanne Raab, Beatrix

Düregger, Magna Steyr, Marija Juric, Peek & Cloppenburg, Jacqueline Kreismayr, Uniklinik St. Pölten, Marianne Ramser, LogPOINT und Sophie Perktold von SSI Schäfer.



Open Air sind etwa das Flighttaxi von FACC, ein Military Vehicle von Rheinmettal MAN oder Innovationen von Toyota Material Handling in der Fachausstellung „Alles Logistik“ zu sehen. Zusätzlich lädt ein Bereich von Kühne + Nagel zum Chillen ein. Als Premiumpartner mit an Bord sind Cargo-Partner, Knapp, Siemens und SSI Schäfer. Ein besonderes Schmankerl wird das Österreichische Bundesheer mit seiner Feldküche bieten.