Die deutsche Logistikdienstleisterbörse Logivisor.com verzeichnet in den letzten Monaten einen steigenden Anteil an freien Lgerflächen: "Allein bei Logivisor.com haben wir derzeit rund 1,5 Millionen Palettenstellplätze im Angebot – Tendenz steigend", so Florian Loeßer, Head of Logivisor.com. Die Logistikdienstleisterbörse führt den Anstieg um rund 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zum einen auf den Abbau von Überkapazitäten zurück, zum anderen ist auch ein Einbruch des Neukundengeschäfts spürbar.



„Insbesondere der E-Commerce und Konsumhandel, aber auch der Chemie- und Pharmabereich sind rückläufig, was sich letzten Endes auch bei den Logistikdienstleistern widerspiegelt. Zudem verleitet die wirtschaftliche Lage Unternehmen dazu, Leistungen vermehrt inhouse abzudecken“, so Loeßer.



Dadurch hat sich auch bei Logivisor.com der Fokus in den letzten Monaten verschoben. Anfang 2021 von dem ganzheitlichen Logistikimmobilienberater Logivest vornehmlich als Unterstützung für Industrie und Handel bei der Suche nach bewirtschafteten Lagerflächen gegründet, boomt inzwischen die aktive Standortvermarktung für Logistikdienstleister. „Auch wenn wir mit Logivisor.com eine Onlineplattform entwickelt haben, die auf Basis von Algorithmen erste Ergebnisse filtert, war es uns von Beginn an wichtig, ein Expertenteam für die individuelle Beratung im Hintergrund zu haben. So haben wir nun auch die Flexibilität, um uns dem wandelnden Markt anzupassen“, so Marco Mendes, COO der Logivest.