Michael Jerogin kam 2009 als Geschäftsführer für den Kundenservice zu Dematic. Er war aktiv an der Entwicklung der Geschäftsaktivitäten im gesamten asiatisch-pazifischen Raum beteiligt, indem er die lokale Präsenz von Dematic ausbaute und Leuchtturmprojekte unterstützte, die für die Kunden oft eine Premiere waren. Seit 2018 leitet er als Managing Director die APAC-Region und erweiterte die Geschäftsaktivitäten um den indischen Markt. Jerogin übernimmt das Aufgabengebiet von Bernard Biolchini, der das Unternehmen wechselte.

„In seiner mehr als 15-jährigen Karriere bei Dematic hat Michael eine tragfähige regionale Organisation aufgebaut und ein profitables Wachstum für Dematic in der Region Asien-Pazifik erzielt. Er ist bekannt für seinen starken Kundenfokus, während er gleichzeitig eine unverkennbare Wertschätzung für unsere Mitarbeitenden beibehält. In dieser erweiterten Rolle bringt er seinen charakteristischen Führungsstil in die EMEA-Region ein, um Dematic für strategischen und operativen Erfolg zu wappnen“, sagt Mike Larsson, Präsident von Dematic.



„Seit meinen ersten Erfahrungen mit unserem europäischen Geschäft bin ich beeindruckt von den Aktivitäten und der Kundenorientierung von Dematic in dieser Region. Ich freue mich darauf, den Markt zu erweitern, den Kundendienst zu leiten und unseren Kundenstamm auszubauen. Europa ist eine dynamische und kulturell vielfältige Region, und das spiegelt sich in Dematic wider. Wir sind ideal aufgestellt, um mit unseren Märkten zu wachsen“, so Jerogin zu seiner neuen Rolle.