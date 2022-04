Mit diesem Produktlaunch will Jungheinrich "Raum und Zeit verändern"

Wie auch schon in Vor-Corona-Zeiten wird Jungheinrich auf der Logimat der flächenmäßig größte Aussteller sein. Mit seinem 1.160 Quadratmeter großen Stand in Halle 9 plus zusätzlicher Außenfläche zwischen den Hallen 7 und 9 zeigt der Intralogistiker seine Produkte in den Bereichen Automatisierung, Digitalisierung und E-Mobilität.



Das Unternehmen will auf seinem Messestand alles für das Lager der Zukunft zeigen - und hat für den ersten Messetag einen Produktlaunch angekündigt. „Wir machen die Intralogistik effizienter und nachhaltiger“, erklärt Jungheinrich-Vertriebsvorstand Christian Erlach und verweist auf den Produkt-Launch am 31. Mai, „der Raum und Zeit verändern wird“. Um was es sich dabei genau handelt, ist noch geheim. Von Seiten des Unternehmens heißt es dazu bisher nur, dass es sich um eine vollkommen neue, in sich geschlossene Intralogistik-Lösung handelt. „Wir werden ein vollkommen neues Produkt präsentieren, mit dem wir im Lager unserer Kunden eine neue Dimension der Effizienz erreichen“, so Erlach.



Darüber hinaus präsentiert Jungheinrich auf der Logimat 2022 sein Portfolio an automatischen Lagersystemen und Mobile Robots. Mit der jüngsten Erweiterung seines Sortiments im Bereich Fahrerlose Transportsysteme (FTS) um den Autonomous Mobile Robot (AMR) arculee deckt Jungheinrich jetzt ein noch größeres Lösungsspektrum ab, das nun von Niederhub- oder Hochhubaufgaben, VNA Storage, Boden-zu-Boden-Transporten, Lastenziehen, Underload-Transporten bis hin zu Robotik-zu-Ware reicht. Highlights auf dem Jungheinrich Stand werden der Roboter Soto vom Jungheinrich Partner Magazino, das für den IFOY-Award nominierte Fahrerlose Transportfahrzeug EKS 215a und das neuste Mitglied der Jungheinrich Familie: der AMR arculee von arculus sein.



Ebenfalls auf dem Jungheinrich Messestand zu finden, sind die neusten Lithium-Ionen-Fahrzeuge der POWERLiNE. Darunter der für den IFOY-Award nominierte Elektro-Hochhubwagen ERD 220i sowie der Elektro-Niederhubwagen ERE 225i mit deutlich reduzierten Fahrzeugabmessungen, verbesserter Agilität, erhöhtem Komfort und mehr Sicherheit. Eine weitere Besonderheit der POWERLiNE-Fahrzeuge: Sie sind bis zur Auslieferung komplett CO2-neutral.