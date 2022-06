Mit dieser Lagerflächen-Entwicklung rechnen Experten

Die Zukunft der Lagerlogistik vor allem unter den Aspekten der gestörten Lieferketten, höheren Frachtkosten und explodierenden Rohstoffpreisen war Thema einer aktuellen Studie des Herchenbach Supply Chain Institute. Bei einer Befragung von über 300 europäischen Entscheidern vor allem aus dem Bereich Logistik stellten sie fest: Der Bedarf an Lagerfläche ist groß – und er nimmt weiter zu.



Über 60 Prozent der befragten Unternehmen rechnen mit einem Anstieg ihres Lagerbedarfs innerhalb der nächsten sechs Monate, innerhalb eines Jahres sind es sogar 63 Prozent. Weniger als ein Fünftel der Unternehmen geht dagegen von abnehmendem Lagerbedarf aus. Zwischen sechs Monaten und einem Jahr sinkt die Zahl dieser Unternehmen deutlich und hält sich danach abnehmend zwischen 14 und zwölf Prozent.



Die Zahl der Unternehmen, für die die Bewertung ihres Lagerbedarfs außerhalb des Planungshorizontes liegt, nimmt im Verlauf stark zu. Der stärkste Anstieg mit 65 Prozent von 23 auf 38 Prozent findet zwischen einem und drei Jahren statt. Genau zu diesem Zeitpunkt sinkt die Zahl der Unternehmen, die fest mit mehr Lagerbedarf rechnen, mit minus 22 Prozent von 63 auf 49 Prozent am stärksten. Nach drei Jahren ist der Zahl der Unternehmen, die mit einem Mehrbedarf an Lagerfläche rechnen, genauso groß wie die der Unternehmen, die so weit nicht planen.



Unternehmen, die auf eine schnelle und mobile Lagerlösung setzen, sind im Vorteil. Sie können schnell und einfach innerhalb weniger Wochen ihren Lagerbedarf decken. Gleichzeitig müssen sie sich (anders als bei einem festen Gebäude) nicht langfristig auf die Hallengröße und den Standort festlegen. Außerdem wird kein hohes Investitionsbudget gebunden. Für den Zeitraum, den sie sinnvoll überschauen können, haben sie so die optimale Lagerlösung gewählt. Ändern sich die Lagerbedürfnisse, können sie die Halle immer wieder den neuen Gegebenheiten anpassen oder sie ganz abbauen.