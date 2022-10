Das auf Verbindungselemente und Befestigungstechnik spezialisierte Handelsunternehmen Reyher hat Kardex Mlog mit der Modernisierung eines Hochregallagers (HRL) in Hamburg-Altona beauftragt. Bis Oktober 2022 sollten fünf ältere Regalbediengeräte (RBG) im laufenden Betrieb schrittweise durch moderne RBGs vom Typ Kardex MSingle B ausgetauscht werden.



Im Zuge des Umbaus wird auch die Gassenausrüstung erneuert und ein neues Kamerasystem für die Fachfeinpositionierung installiert. Während des gesamten Projekts garantierte Kardex Mlog dabei die hohe Verfügbarkeit des Hochregallagers.



Die ersten drei Regalbediengeräte wurden bereits im Mai, Juni und August dieses Jahres ausgetauscht. Die zwei übrigen Geräte standen in den Monaten September und Oktober im Plan. Das Aus- und Einheben der fünf RBGs erfolgt über eine Dachluke des entsprechenden Hochregallagers. Der jeweilige Umbauzeitraum ist knapp bemessen und erforderte eine enge Zusammenarbeit zwischen Kunde, Montage und Inbetriebnahme.



Für das Abschalten und Demontieren eines alten RBGs und den Einbau eines modernen Kardex MSingle B inklusive Inbetriebnahme und dem Austausch von Fahrschiene und Schleifleitung benötige Kardex Mlog zwölf Tage. Die Inbetriebnahme konnte dabei jeweils nur am Wochenende erfolgen.



Direkt nach der Montage steht bereits eine hohe Durchsatzleistung zur Verfügung. Die neuen RBGs verfügen über zwei Lastaufnahmemittel und ermöglichen das einfachtiefe Ein- und Auslagern. Die Geräte sind 34,5 m hoch und stammen aus der Produktion von Kardex Mlog am Standort Neuenstadt am Kocher.