Nestlé zieht in das energieautarke Lager von Schachinger

Der ganzheitlich-nachhaltige Ansatz von Schachinger Logistik, der sowohl die ökonomischen, ökologischen als auch die sozialen Aspekte vereint, waren ausschlaggebend für Nestlé, dem oberösterreichischen Familienunternehmen den Zuschlag zu geben. „Es ist Teil unseres Nestlé-Klima-Fahrplans, unsere operativen Arbeitsschritte neu zu denken. Dies umfasst auch die Wahl unserer Partner”, sagt Petra Dörr, Head of Operations bei Nestlé Österreich.



„Schachinger verfügt über eines der umweltfreundlichsten Lagersysteme Europas, das durch Wärmepumpe und Photovoltaik zu 100% energieautark ist. Wir bleiben damit in der Region und profitieren darüber hinaus von einem in der Lebensmittelbranche erfahrenen Partner.”



Schachinger Logistik überzeugte dabei mit einem Leuchtturmprojekt, dem sogenannten LT1. Der rund 12.000m2 große Massivholzbau bietet 20.000 Palettenplätze in einem Temperaturbereich von 14 -18 Grad, wobei der Strombedarf für die Kühlung bzw. Heizung zur Gänze durch Eigenproduktion abgedeckt wird. Das Projekt gilt als europäischer Meilenstein im Bereich der Logistik. Die Energiekennzahl, die Schachinger Logistik mit dieser Halle erzielt, ist so gering, dass sie dem Passivhaus-Niveau von Eigenheimen entspricht.



Die Zusammenarbeit beginnt schrittweise ab Ende Mai, bis Ende Juni soll die Übersiedelung abgeschlossen sein.