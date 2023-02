Konecranes hat sein Sortiment an Bandzügen aktualisiert: Die Modelle sind mit schmiermittelfreien Polyester-Hebegurten ausgestattet, wodurch sie für den Einsatz in Umgebungen geeignet sind, in denen Hygiene essenziell ist. Die Hebezeuge sind ideale Lösungen für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie für Anwendungen in der Elektronik- und Elektromontage oder für jeden Arbeitsplatz, an dem Sauberkeit entscheidend ist. Die Gurte sind außerdem beständig gegen Säuren, Basen, Mineralsalze, Lösungsmittel und Öl.



Das Sortiment umfasst 13 Modelle mit Traglasten von 500 kg bis 2000 kg. Je nach Traglast werden Bandzüge mit Hubgeschwindigkeiten von 5/0,8 m/min bis 20/3,3 m/min mit zweistufiger Schützsteuerung angeboten. Die variablen Hubgeschwindigkeiten ermöglichen langsame Bewegungen für eine genaue Lastpositionierung, und schnelle Hubgeschwindigkeiten für Arbeitseffizienz. Die niedrige Bauhöhe und das kleine C-Maß maximieren zusammen mit der kompakten Größe des Hubwerks den verfügbaren Arbeitsbereich und bieten eine Hubhöhe von bis zu 9 m.



Die Konecranes Bandzüge verfügen über einen hochwertigen Motor und starke Polyamid-Riemenscheiben. Die Bedienung erfolgt über eine Hängesteuerung oder eine optionale Funkfernbedienung, die dem Benutzer eine vollständige und sichere Kontrolle über alle Hub- und Bewegungsfunktionen bietet.



Die Bandzüge können in unterschiedliche Systeme integriert werden, wie beispielsweise Brückenkrane, Schwenkkrane und Einschienenbahnen. Abhängig von den betrieblichen Anforderungen sind unterschiedliche Laufkatzen für verschiedene Konfigurationen erhältlich, darunter stationäre Hebezeuge, Standardlaufkatzen mit manuellem oder motorisiertem Betrieb für gerade Schienen.

Die Produkte sind eigensicher und verfügen über eine elektromagnetische, selbstnachstellende Bremse, eine elektrisch isolierte Hakenflasche aus Stahl oder Edelstahl und einen Motorüberhitzungsschutz. Die Hebezeuge sind nach IP55 gegen Wasser und Staub geschützt.

Die robusten und langlebigen Konecranes Bandzüge sorgen für maximale Betriebsverfügbarkeit. Das einfache Design vereinfacht die Wartungsabläufe für eine gesteigerte Produktivität.