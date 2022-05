Schon 2020 hat P3 den Logistik-Park in Bruck an der Leitha bereits 2020 um 8.000 Quadratmeter ausgebaut. Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach Logistikfläche folgt nun eine Expansion um weitere knapp 11.000 Quadratmeter. Damit ergibt sich eine Hallenfläche von rund 43.000 Quadratmetern. Bei einer Höhe von zehn Metern kommen zehn Überladebrücken und ein ebenerdiges Tor hinzu.



Mieter ist der Logistikdienstleister WLS, der in den Bereichen Copacking, Warehousing und Distribution tätig ist und sich auf Lebensmittel und Markenartikel (FMCG) spezialisiert hat. Die Bauarbeiten haben begonnen und sollen bis September beendet werden.



P3 setzt dabei zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume von Flora und Fauna auf dem Grundstück neben Begrünungsmaßnahmen auch ein naturnah gestaltetes Rückhaltebecken als Feuchtbiotop ein. Ebenso schafft der Entwickler die Voraussetzungen für die Errichtung einer Photovoltaikanlage, die der Mieter WLS in Folge eigens installieren möchte.



Der Park in Bruck an der Leitha sei ein ideales Beispiel für den rasanten Aufschwung, den die Logistikbranche in Österreich momentan erlebt, meint Sönke Kewitz, Geschäftsführer P3 Logistic Parks Deutschland. „Nach Abschluss der Bauarbeiten wird sich die Fläche unseres Standorts seit der Übernahme dort fast verdoppelt haben. Dies spiegelt auch unseren Fokus auf den weiteren Ausbau unseres Portfolios in ganz Österreich wider. Die geographische Lage des Landes mit insgesamt neun Dreiländerecken an der Schnittstelle zwischen Zentral- und Osteuropa macht es besonders attraktiv für uns.“