Bizerba hat mit den Vibration Compensation Modules (VCM) eine Erweiterung entwickelt, das Gewicht zuverlässig zu erfassen, selbst in einer Umgebung mit Vibrationen und anderen Störfaktoren. Dieses Modul kann in bestehende Systeme integriert oder als Erweiterung für neue Geräte verwendet werden und nutzt intelligente Sensoren zur Optimierung der Gewichtserfassung.



Eine weitere Neuerung des Unternehmens ist die Durchlaufwaage CWL-L. Sie wurde speziell für Logistikanwendungen konzipiert und kann präzise Wägeergebnisse bei hohen Geschwindigkeiten und Lasten liefern. Die Kombination mit dem Vibration Compensation Module ermöglicht eine zuverlässige Gewichtserfassung, auch in Umgebungen mit Vibrationen. Das Gerät kann in verschiedenen Kontexten, einschließlich Paketverteilzentren und E-Commerce, eingesetzt werden und lässt sich leicht in bestehende Systeme integrieren.



Das Dimensionierungs- & Wägesystem L135 wiederum, entwickelt in einer Partnerschaft zwischen Metrilus und Bizerba, bietet eine gleichzeitige Erfassung von Dimension und Gewicht. Es nutzt sowohl Computer Vision Technologie als auch fortgeschrittene Wägetechnik für hohe Präzision und Zuverlässigkeit. Im Vergleich zu traditionellen Methoden bietet dieses System Vorteile durch den Einsatz einer intelligenten Kamera und die Möglichkeit, alle relevanten Parameter schnell zu erfassen. Das System kann auch erweitert werden, um eine umfassende Versandlösung zu bieten.



Durch die Kombination von Technologien wie intelligenten Sensoren, Computer Vision und künstlicher Intelligenz können die Herausforderungen in der präzisen Gewichtserfassung in der Logistik erfolgreich gemeistert werden.