Bei Nilfisk war Pierre Mikaelsson als Executive Vice President und Leiter der Abteilung für Forschung und Entwicklung tätig. Davor zeichnete Mikaelsson als Chief Technical Officer (CTO) bei Kuka in China verantwortlich. Seine Karriere begann er bei ABB. Als Robotics Global Technology Manager (CTO) überwachte er dort die globalen Technologie- sowie F&E-Aktivitäten im Geschäftsbereich Robotik.



Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Produktentwicklung, davon mehr als 15 Jahre in Führungspositionen, und Arbeitserfahrung in fünf Ländern - Schweden, China, Deutschland, USA und Dänemark - gilt Mikaelsson ein ausgewiesener Experte auf seinem Gebiet.

>> Tipp der Redaktion: Alle Um- und Aufsteiger aus der Branche finden Sie gesammelt hier , bleiben Sie auch mit unserem Newsletter immer up to date!





„Die Schönheit und Einfachheit der Proglove-Lösungen beeindrucken mich. Ihre Benutzerfreundlichkeit ist unübertroffen und die Vorteile für die Anwender sind enorm“, so Mikaelsson. „Ich freue mich darauf, den Wert der Daten hervorzuheben und die nächste Generation von Wearable Scanning Lösungen zu entwickeln, indem wir die einzigartige Konnektivität nutzen, die unsere Wearable Scanner bieten.“



„Pierre verfügt nicht nur über die technologischen und ingenieurwissenschaftlichen Fähigkeiten, die wir gesucht haben, sondern bringt auch die nötige Führungserfahrung mit, um unser internationales Team zu leiten", kommentiert Stefan Lampa, CEO von Proglove. "Er wird entscheidend dazu beitragen, Innovationen voranzutreiben, die Bedürfnisse unserer internationalen Kunden zu erfüllen und die Herausforderungen unserer komplexen Branche zu meistern.“