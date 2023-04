Die Prologistik Gruppe holt sich nun auch Expertise für das Transportation-Segment: Mit der Übernahme von AIS alfaplan kann die Gruppe nun IT-Lösungen für die gesamte Logistik-Wertschöpfungskette vom Auftragseingang bis zu Fakturierung und Controlling aus einer Hand anbieten.



„Transport und Logistik wachsen nicht nur zusammen, sondern bedingen sich gegenseitig und müssen daher schon heute parallel gedacht werden“, so Jörg Sänger, CEO der proLogistik Group, zu den Hintergründen der jüngsten Übernahme. „Ergänzend zu active logistics haben wir mit AIS alfaplan jetzt einen weiteren Partner an Bord, der unsere WMS-Expertise um ausgewiesene Kompetenz im Bereich Transportation ideal bereichert, um die digitale Transformation der Supply Chain gewinnbringend für unsere Kunden umsetzen zu können. Gleichzeitig verstärken wir unsere personellen Ressourcen auch für Großprojekte in beträchtlichem Umfang.“ Im Dezember 2022 hatte Prologistik den Zukauf des Spezialisten für Transport Management Systeme Active Logistics GmbH bekannt gegeben.



„Wir schaffen durch den Zusammenschluss die Basis für Synergien zwischen allen Systemen von der Warenwirtschaft über Transport Management, Tourenplanung und Telematik“, so Carsten Wachtendorf, Geschäftsführer der AIS alfaplan. „Unser Ziel besteht darin, die Systeme künftig immer stärker zusammenzuführen, z.B. um Daten deutlich effizienter nutzen zu können und damit Kunden letztendlich von viel mehr Anwenderfreundlichkeit profitieren.“



AIS alfaplan ist spezialisiert auf IT-Lösungen für die Tourenplanung und -optimierung, Telematik mit digitalem Auftragsmanagement, Yardmanagement und Streckenoptimierung. So beziehen zum Beispiel intelligente Algorithmen des Tourenplanungssystems sämtliche Restriktionen, denen etwa Logistikdienstleister und deren Kunden unterliegen, in die Berechnung der Soll-Vorgaben für Touren mit ein. Zusätzlich liefert die Telematik Echtzeitdaten von unterwegs. Mittels Scanner, Tablet oder Smartphone lässt sich sowohl die eigene Flotte als auch Fremdfahrzeuge in den Gesamtworkflow einbinden.



Transportprozesse sind mit AIS alfaplan vollständig digital steuer- und dokumentierbar, etwa durch individualisierbare Scanprozesse im Rahmen des mobilen Auftragsmanagements. Das Yardmanagement liefert proaktive Informationen über Verbleib und Status von Ladeeinheiten bei Rückkehr der Lkw auf den Hof. Die Streckenoptimierung stellt auf Knopfdruck Vorgaben für eine unter Zeit- und Kostenaspekten bestmögliche Routenführung zur Verfügung.