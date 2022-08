Damit das Retourengeschäft profitabel ist, müssen jedoch auch gewisse Stellschrauben im eigenen Unternehmen angepasst werden - das betrifft insbesondere die Vorgänge im Wareneingang und in der Lagerverwaltung.



So sollte zurückgesendete Ware schon beim Eingang klassifiziert, fotografiert und mit einer aussagekräftigen Beschreibung versehen werden. Dies ermöglicht potenziellen Käufern, sich einen Eindruck vom Zustand der Artikel zu verschaffen, und steigert die Chancen auf einen schnellen Weiterverkauf.



Ergänzend dazu müssen die entsprechenden Angebote möglichst schnell online einsehbar sein. Hier empfiehlt sich der Einsatz einer KI, die automatisiert Angebote auf Basis der beim Eingang erfassten Daten erstellt. Diese müssen danach nur noch überprüft und freigeschaltet werden.



Um die Kosten für den anschließenden Transport gering zu halten, ist die Verwendung von KI ebenfalls sinnvoll. Diese plant die Palettierung der Ware und die anschließende Verladung so, dass möglichst wenige Fahrten erforderlich sind, um sämtliche Ware an ihr Ziel zu bringen.



Durchlaufen Retouren diesen Weg – von der Erfassung und Klassifizierung im Wareneingang bis zum Weiterverkauf an den Großhändler – möglichst schnell, können Retouren kostendeckend bearbeitet werden. Dadurch bleibt Kunden die Crux der kostenpflichtigen Rücksendungen erspart, während der Händler sogar noch Gewinn mit der Ware erzielt.