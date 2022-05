Rexel Austria setzt auf Click&Collect von Variocube

Im Zuge der Umbauarbeiten 2021 und 2022 am Standort Wien / Murbangasse hat Rexel Austria eine moderne Abholstation als Pilotprojekt errichtet. Nach der erfolgten Bestellung erhält der oder die Auftraggeber:in eine E-Mail mit dem entsprechenden Abholcode, mit diesen lassen sich die Zugangstüren zu dem Abholbereich öffnen. Anschließend gibt der oder die Abholer:in diesen Code am Terminal ein, das entsprechende Fach springt auf und die Waren können entnommen werden.



Nach der Inbetriebnahme im Februar 2022 zeigt man sich zufrieden: „Wir nutzen das System nun seit 2 Monaten und sehen eine Verlagerung der Abholzeiten nach Dienstschluss. Wir können nun auch die Kunden durch die Abholstation über die Öffnungszeiten hinaus erreichen und betreuen“, so Roman Mayerhofer, Verkaufsleiter Industrie & Facility Management für Wien, Niederösterreich und Burgenland.



„Der Erstkontakt war im Herbst 2019, uns überzeugen zahlreiche Faktoren wie die offenen Schnittstellen, Kaskadierbarkeit, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und die hohe Benutzerfreundlichkeit“, so Mayerhofer weiter. „Im Zuge des Projekts hat Variocube in Summe immer schnell reagiert und das Projekt zügig vorangebracht, das war für uns essenziell, da wir aufgrund des fixen Eröffnungstermins unter starkem Zeitdruck standen.“



Auch intern können Bestellungen per Klick vom Innendienst auf eine Locker-Abholung umgestellt werden. Durch die Integration in den bestehenden Abholprozess ist der Schulungsaufwand in der Logistik und im Innendienst gering ausgefallen.



Um dies nahtlos zu ermöglichen, wurde eine neue Schnittstelle zum Rexel TMS System verwendet, mit dieser Anbindung werden die Aufträge automatisiert an den Locker übergeben und der Status der Bestellung ist für den Kunden im Webshop jederzeit ersichtlich. Im ERP-System wurde eine neue Schnittstelle für Locker-Aufträge in das von Rexel Austria verwendete TMS erstellt und neue Steuerungen und Konfigurationen implementiert. Damit können weitere Smart Locker-Anlagen zukünftig an anderen Standorten einfach aktiviert werden.



Neben den Standardmodulen der Variocube ProLine wurden speziell für Rexel Austria Langgut-Fächer entwickelt. Diese ermöglichen es Formrohre und weiteres Langgut bis zu einer Länge von 300cm in einem an der Oberseite offenen Fach zu lagern. Die Langgutfächer sind seit Projektende für alle Kunden im Schrankmodulportfolio von Variocube erhältlich.



Zusätzlich werden die Schlösser der gesicherten Palettenabstellplätze mittels des zentralen Variocube-Terminals angesteuert und wie die Türen der ProLine-Module geöffnet. Auf diese Weise kann fast das gesamte Sortiment mit der Smart-Locker-Anlage übergeben werden.