Die Lageroptimierung bei Klumpp + Müller führte zu einem schnelleren Zugriff auf die Waren sowie zu einem effizienten Volumenhandling. Darüber hinaus ermöglichte die neue Struktur im Lager eine sortenreine Organisation der Waren in spezifischen Kanälen. Auch das hatte einen positiven Effekt auf die Übersichtlichkeit sowie das Bestandsmanagement und führte zu effizienteren Arbeitsabläufen im Lagerbetrieb.



Diese Deep-Storage-Lösung mit hochverdichteter Lagerung verwendet halbautomatische Shuttles, um palettierte Produkte in dem Regal ein- und auszulagern. Das spart den Mitarbeitern viel Zeit und steigert die Flexibilität und Effizienz, da sie die Paletten nur zum Eingang der Regalkanäle bringen müssen. Der Staplerfahrer kann also die nächste Palette mit Material schon abholen, während das Shuttle selbstständig die vorherige Palette in ihre endgültige Position transportiert. Auf diese Weise können die Fahrer mehr Paletten schneller handhaben und so die Produktivität der Intralogistik bei geringeren Kosten steigern.