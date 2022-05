So bewerten Unternehmen Gegenwart und Zukunft ihrer Lagerlogistik

Das Herchenbach Supply Chain Institute hat das Thema Lagerlogistik in den Fokus einer Umfrage gestellt - KMU und Konzerne aus Großbritannien, Frankreich und Deutschland wurden gefragt, welchen Herausforderungen sie sich gegenübersehen und welche Lösungen sie auf Lager haben.



Klar ist, dass der Bedarf an Lagerfläche in den kommenden Jahren weiter deutlich

zunehmen wird. Um angesichts gestörter Lieferketten unabhängiger von den Schwankungen des Marktes zu werden, investieren immer mehr Unternehmen in flexible Lagerfläche. Gleichzeitig treiben Wachstumsraten im Online-Handel die Nachfrage nach Lager- und Logistikflächen weiter nach oben.



Paketdienstleister brauchen Platz für die steigende Zahl an Lieferungen genauso wie für die Retouren, und nicht zuletzt hat sich E-Food als Trend etabliert, der für die Lebensmittelbranche neue Lagerformen- und flächen fordert.



Doch die Lagerflächen werden nicht zwangsläufig dort entstehen, wo sie in den vergangenen Jahren gefragt waren. Trends zeichnen sich ab, wo der Markt für Lagerimmobilien noch umkämpfter werden wird, als bisher. Gleichzeitig drängen weitere Fokusthemen in den Vordergrund, für deren Bewältigung sich Entscheidern unterschiedliche Lösungsansätze anbieten.



Die Studie zeigt, dass 36 Prozent der befragten Unternehmen im letzten Jahr eine Halle gekauft oder gemietet haben, 63 Prozent rechnen mit einer Erhöhung ihres Lagerbedarfs in den nächsten zwölf Monaten. Je länger man allerdings den Betrachtungszeitrum legt, desto stärker steigt die Zahl der Unter nehmen, die noch keine Planungsaussage treffen. Dabei nehmen Hallen an Produktionsstätten udn große Verteilerzentren und Microlager und lokale Zentren zu, während Standorte in Mittelzentren weniger werden.