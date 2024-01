7,5 Millionen Artikel in einer Lagerhalle mit einer Fläche von 15.000 Quadratmetern: Diese Menge an Medienprodukten wird der Recommerce-Anbieter Rebuy zukünftig in Berlin zwischenlagern, um sie für einen Weiterverkauf versandfertig zu machen. „Unsere bisherige Lösung war in der Bewirtschaftung sehr personalintensiv, da hier auf mehreren Ebenen gearbeitet wurde“, berichtet Rüdiger Paulus, Head of Media Warehouse bei rebuy. Die Mitarbeiter mussten täglich bis zu zwölf Kilometer gehen, um Artikel auf den fünf Ebenen mit Fachbodenregalen ein- und auszulagern. Eine weitere Lagerhalle nach diesem Prinzip hätte aufgrund des steigenden Personalbedarfs zwangsläufig weitere Kosten verursacht. Hinzu kommen die vergleichsweise hohen Mietpreise pro Quadratmeter, die sich negativ auf die Betriebsbilanz niederschlagen.



Laut Angaben von Statista sowie des Immobilienberaters BNP Paribas Real Estate hat sich die Spitzenmiete einer Lager- oder Logistikimmobilie in Berlin zwischen 2013 und 2022 nahezu verdoppelt. „Eine vertikale Lösung bringt hier gleich mehrere interessante Vorteile mit sich“, erklärt Paulus. „Einerseits wird weniger Fläche benötigt, um die gleiche Menge an Ware zu lagern wie bei einer herkömmlichen Regalbestückung. Dadurch reduziert sich auch der ökologische Fußabdruck der Lagerstätte. Andererseits kann das Personal viel effizienter eingesetzt werden, da die Kommissionierung der Artikel weniger Laufwege erfordert.“



Im speziellen Fall von Rebuy dienen die Lifte zur Aufbewahrung von Produkten aus der sogenannten C-Kategorie. Diese zählen nicht zu den am meisten georderten Artikeln und verweilen entsprechend länger im Lager. Hinzu kommen die unterschiedlichen Maße der Medien, die eine Sortierung vor der Einlagerung sowie zusätzliche Trenner auf den Tablaren erforderlich machen. „Da unsere Systeme flexibel konfigurierbar und sehr leicht in bestehende Logistikumgebungen integrierbar sind, haben wir gemeinsam mit Rebuy die notwendigen Modellanpassungen besprochen“, berichtet Max Gigli, CEO and International Sales Director bei Modula. Daher findet die gesamte Warenpflege und Kommissionierung über die rebuy-Software statt, an welche die Lifte über die Modula Link Software angebunden sind.